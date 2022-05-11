'Украина, идите до конца, вас никому не сломать!' Выступление Kalush Orchestra на Евровидении-2022 поразило мир

Представители Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra с грандиозным успехом выступили на первом полуфинале ежегодного конкурса и вышли в финал. Украинцы пришли в восторг от усовершенствованного номера коллектива и их исполнения "Стефании", а зрители из других стран расхвалили неизвестных им ранее музыкантов.

Свои эмоции от пересмотра выразили европейцы из разных стран, которые во вторник, 10 мая, наблюдали за вокальным поединком. OBOZREVATEL собрал самые распространенные реакции зрителей на официальном YouTube-канале Евровидения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, украинская рэп-группа выступила под номером 6 и сразу сорвала громкие овации в зале. Множество зрителей-европейцев пришли поддержать Украину с национальной символикой, поэтому толпа пестрила сине-желтыми флагами.

Видео дня

Согласно голосованию, Kalush Orchestra получил немало голосов от иностранцев, однако расширенные эмоции от выступления пользователи сети показали в комментариях под роликом.

Многие зрители выразили надежду, что зажигательное выступление прикарпатцев достойно не просто участия в финале, а первого места и всемирного признания. Не обошли вниманием и трагическую войну в Украине.

"Пой, Украина. Мы в вечном долгу перед вами", "В этом году Украине не нужны никакие баллы. Они доказывают, что их тип музыки и культуры уже находится на высоком уровне", "Очень крутое выступление. Мелодичный хип-хоп и фолк хорошо звучат", – говорится в сообщениях на разных языках.

Кроме того, восторженные слушатели почти в один голос заявили, что гордятся Украиной и ее талантами. "Украина должна гордиться своей культурой, своим языком, своим народом, своей музыкой", "Я горжусь быть украинкой", "Я, когда слушаю песню, у меня такая гордость за украинский народ", "Мурашки по коже от исполнения. Вы сейчас как никогда сильны. Идите до конца, Армения с вами", – написали они.

Все подробности, фото и видео из первого полуфинала Евровидения-2022 – смотрите в нашей хронике.