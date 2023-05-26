Какой вариант лучше? Пять звезд, которые кардинально изменили прическу и потрясли всех. Фото до и после

Для одних подровнять кончики волос – это целая трагедия, другие же за любой кипиш и стрижку под мальчика. Потому всех звезд можно разделить на два типа: тех, кто никогда не рискнет кардинально сменить имидж, и тех, кто является частым гостем в парикмахерских. Сегодня речь пойдет о втором типе.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию подборку артистов, которые частенько любят шокировать публику перевоплощениями. Но главное, что все они – удачные. Предлагаем и вам оценить результаты (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кэти Перри

38-летняя американская певица Кэти Перри не боится экспериментировать со своей внешностью. Она с легкостью обрезает локоны и вновь их отращивает. Сейчас мы знаем исполнительницу как длинноволосую брюнетку, но несколько лет назад она покорила образом нежной блондинки.

Зои Кравиц

34-летняя американская актриса и модель Зои Кравиц славится своей эпатажностью. Для нее достаточно просто сделать дреды, косы или подстричься практически под ноль. В 2017 году она ошарашила публику, появившись на Met Gala в образе блондинки.

Майли Сайрус

Все мы помним американскую певицу и актрису Майли Сайрус в фильме "Лето. Одноклассники. Любовь" с длинными рыже-русыми локонами. Но с годами звезда полюбила более дерзкие прически. Однажды она удивила поклонников, сделав пикси и покрасив волосы в яркий блонд.

Доджа Кэт

У 27-летней американской рэперши смелости не занимать. За месяц она может поменять прическу несколько раз: побриться на лысо, нарастить длинные локоны и сделать короткий боб. Но, стоит сказать, что с длинными волосами артистка выглядит младше своих лет.

Колин Фаррелл

46-летний ирландский актер, который получил свою известность благодаря ролям в фильмах "Особое мнение", "Рекрут", "Полиция Майами. Отдел нравов", "Джентльмены", также не прочь кардинально поменять образ. Однако стоит признать, что он одинаково привлекателен с короткой прической и волосами до плеч.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие звезды оконфузились неудачной прической на красной дорожке. Селена Гомес удивила пушистыми локонами в сочетании с несуразным макияжем, а Леди Гага – пышной шевелюрой в тандеме с лоскутами ткани.

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