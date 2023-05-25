Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

Хотя бы раз в жизни каждый человек выходил недовольным из парикмахерской: то убрали половину длины, хотя просили лишь освежить кончики, то неудачное окрашивание сделали, то челку слишком укоротили. Не застрахованы от неудачной прически и мировые знаменитости, несмотря на то, что над их волосами колдуют самые дорогие и востребованные профессионалы.

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OBOZREVATEL решил показать семь случаев, когда звезды оконфузились неудачной прической на красной дорожке. В этот список, кстати, попали не только женщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс имеет нетипичную голливудскую внешность, однако это не помешало ей стать одной из самых успешных и известных актрис современности. Однако, когда звезда появилась с "отросшим" пикси, фанаты ее решение не совсем поняли. Выглядела Лоуренс, мягко говоря, нелестно. Сама же актриса позже рассказала, что подстриглась так коротко с целью восстановить сильно поврежденные волосы.

Рианна

Любимица публики Рианна – фанатка смены имиджа. Только вспомните: она была и брюнеткой, и блондинкой, и рыжей, стриглась "под мальчика", делала каре и наращивание максимально длинных локонов. Не все эксперименты были удачными. Один из самых больших провалов – полувыбритая голова с "хвостом" на макушке.

Леди Гага

И хотя сейчас Леди Гага заметно успокоилась в своем стиле, статус "королевы эпатажа" по-прежнему принадлежит именно ей. В своем желании эпатировать певица иногда не видела меры, так что часто представала перед публикой в абсолютно странных и неуместных образах. Речь идет и о прическах. Так, однажды Гага просто вышла на улицу с необъятной пышной шевелюрой в тандеме с лоскутами старой ткани.

Рита Ора

Красотка Рита Ора в свое время тоже удивила фанов неудачной сменой имиджа. Здесь "прекрасно" все: неестественно белый цвет волос с разноцветными, будто разрисованными фломастерами или мелками, прядями. Все это в комплекте со странным "детским" макияжем и бусами из дешевого бисера. В тот день певица явно переборщила с инфантильностью.

Селена Гомес

Невероятная Селена Гомес для многих является иконой стиля и примером для подражания, но на Met Gala 2018 явно что-то пошло не так. Образ певицы и актрисы с красной дорожки до сих пор остается в топе самых провальных. Неудачно собранные пушистые локоны в сочетании с несуразным макияжем сыграли злую шутку со звездой.

Ники Минаж

Мокрая укладка Ники Минаж занимает свое законное место в нашем списке провальных звездных причесок. "Зачем там полосы черного и оранжевого цвета?", – спросите вы, но не получите ответа на свой вопрос. Скорее всего, стилисты рэп-исполнительницы просто облажались.

Шайа Лабаф

Как и обещали, показываем в этом списке не только знаменитых женщин, но и мужчин. Исполнитель главной роли в "Трансформерах" в 2016 году ходил с непонятным гибридом косички и хвоста, которые еще и завивались. Как оказалось, такую прическу Лабаф сделал для съемок в фильме "Американская милашка". Однако почему он решил ее оставить уже после выхода кинокартины – непонятно.

Ранее OBOZREVATEL показывал 7 случаев, когда звездам делали неудачный макияж. Визажисты нарисовали белые скулы для Джоли и размазанные тени для Джей Ло.

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