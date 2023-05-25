newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
753
Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

Хотя бы раз в жизни каждый человек выходил недовольным из парикмахерской: то убрали половину длины, хотя просили лишь освежить кончики, то неудачное окрашивание сделали, то челку слишком укоротили. Не застрахованы от неудачной прически и мировые знаменитости, несмотря на то, что над их волосами колдуют самые дорогие и востребованные профессионалы.

Видео дня

OBOZREVATEL решил показать семь случаев, когда звезды оконфузились неудачной прической на красной дорожке. В этот список, кстати, попали не только женщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дженнифер Лоуренс

Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

Дженнифер Лоуренс имеет нетипичную голливудскую внешность, однако это не помешало ей стать одной из самых успешных и известных актрис современности. Однако, когда звезда появилась с "отросшим" пикси, фанаты ее решение не совсем поняли. Выглядела Лоуренс, мягко говоря, нелестно. Сама же актриса позже рассказала, что подстриглась так коротко с целью восстановить сильно поврежденные волосы.

Рианна

Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

Любимица публики Рианна – фанатка смены имиджа. Только вспомните: она была и брюнеткой, и блондинкой, и рыжей, стриглась "под мальчика", делала каре и наращивание максимально длинных локонов. Не все эксперименты были удачными. Один из самых больших провалов – полувыбритая голова с "хвостом" на макушке.

Леди Гага

Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

И хотя сейчас Леди Гага заметно успокоилась в своем стиле, статус "королевы эпатажа" по-прежнему принадлежит именно ей. В своем желании эпатировать певица иногда не видела меры, так что часто представала перед публикой в абсолютно странных и неуместных образах. Речь идет и о прическах. Так, однажды Гага просто вышла на улицу с необъятной пышной шевелюрой в тандеме с лоскутами старой ткани.

Рита Ора

Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

Красотка Рита Ора в свое время тоже удивила фанов неудачной сменой имиджа. Здесь "прекрасно" все: неестественно белый цвет волос с разноцветными, будто разрисованными фломастерами или мелками, прядями. Все это в комплекте со странным "детским" макияжем и бусами из дешевого бисера. В тот день певица явно переборщила с инфантильностью.

Селена Гомес

Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

Невероятная Селена Гомес для многих является иконой стиля и примером для подражания, но на Met Gala 2018 явно что-то пошло не так. Образ певицы и актрисы с красной дорожки до сих пор остается в топе самых провальных. Неудачно собранные пушистые локоны в сочетании с несуразным макияжем сыграли злую шутку со звездой.

Ники Минаж

Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

Мокрая укладка Ники Минаж занимает свое законное место в нашем списке провальных звездных причесок. "Зачем там полосы черного и оранжевого цвета?", – спросите вы, но не получите ответа на свой вопрос. Скорее всего, стилисты рэп-исполнительницы просто облажались. 

Шайа Лабаф

Это был полный провал! Селена Гомес, Рианна и другие: семь знаменитостей, которые оконфузились неудачной прической. Фото

Как и обещали, показываем в этом списке не только знаменитых женщин, но и мужчин. Исполнитель главной роли в "Трансформерах" в 2016 году ходил с непонятным гибридом косички и хвоста, которые еще и завивались. Как оказалось, такую прическу Лабаф сделал для съемок в фильме "Американская милашка". Однако почему он решил ее оставить уже после выхода кинокартины – непонятно. 

Ранее OBOZREVATEL показывал 7 случаев, когда звездам делали неудачный макияж. Визажисты нарисовали белые скулы для Джоли и размазанные тени для Джей Ло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!