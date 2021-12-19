Трагическая и яркая судьба Эдит Пиаф: малоизвестные факты из жизни французской звезды

В воскресенье, 19 декабря, французской певице Эдит Пиаф могло бы исполниться 106 лет. Ее жизнь со взлетами и падениями можно описать словами немецкой и американской актрисы Марлен Дитрих, которая была лучшей подружкой артистки: "Эдит – это воробей, ставший Фениксом". Дело в том, что фамилия певицы – псевдоним, который на парижском арго переводится как "воробей".

Узнайте в материале OBOZREVATEL, с какими испытаниями судьбы столкнулась Эдит Пиаф, и как ей удавалось влюблять в себя мужчин.

Врачи, осмотрев в роддоме малышку, ничего не заподозрили. Впоследствии, когда девочке исполнилось 3 года, выяснилось, что у нее катаракта, из-за которой она ничего не видит. Врачи, к которым девочку водила бабушка, не находили болезнь. Наконец, ей надели черную повязку на глаза и капали болезненный раствор нитрата серебра. Также, за ее выздоровление молились все постояльцы публичного дома, где девочка жила с бабушкой. И впоследствии, после паломничества к святой Терезе в Лизье, Эдит стала видеть. Ее выздоровление назвали чудом.

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Когда Эдит исполнилось 2 года, ее родители развелись. Тогда мать отдала дочь на воспитание своей матери, которая для давала ребенку вместо молока – вино. Кроме того, новая опекунша не купала девочку: она была убеждена, что только грязное тело защищает от микробов.

Узнав, как издеваются над Пиаф, отец увез девочку к своей маме, которая была кухаркой в публичном доме. Женщины, которые там работали, занимались воспитанием будущей звезды эстрады.

Далее Эдит вынуждена была переехать в Париж, поскольку в школе над ней издевались из-за ее опекунов.

Эдит была хрупкой и маленькой: ее вес составлял 40 кг, а рост – 147 см. По словам ее современниц, певица одевалась в странные и нестильные наряды. Но все это не помешало Пиаф привлекать мужчин. Ее сильными сторонами были вспыльчивый характер, энергичность и отличные вокальные данные. Утратив заинтересованность в одном избраннике, она с легкостью находила ему замену.

Эдит не воевала на фронте, но часто пела перед французскими мужчинами, чтобы они не теряли надежду на победу. Звезда организовывала гастроли для разных воинских частей и фотографировалась со всеми желающими. Некоторые из солдат обращались к Пиаф, чтобы она помогла создать фальшивые паспорта, на что она, рискуя жизнью, соглашалась.

В 1935 году владелец французского ночного клуба "Жернис" Луи Лепле заметил, как на улице поет 20-летняя Эдит. Он был поражен вокальными данными женщины и пригласил ее выступать в своем заведении.

Именно Луи научил будущую звезду проводить репетиции с аккомпаниатором, а также объяснил, почему важно подбирать для выступлений удачные наряды. Кроме того, от Лепле артистка узнала, как нужно жестикулировать на сцене и какой должна быть мимика. Кстати, псевдоним "Пиаф" тоже придумал он.

Как только Эдит сделала первые шаги на пути к славе, узнала о том, что Луи убили выстрелом в голову. До смерти мужчина завещал певице небольшую сумму денег, из-за чего ее добавили в список подозреваемых. Поскольку эта история активно распространялась в СМИ, люди поверили в то, что Пиаф могла убить.

Когда звезда выходила на сцену, ей вслед выкрикивали "Убийца!" и "Беги со сцены!". Так продолжалось, пока не сняли обвинения. Полиция не обнаружила доказательства, что артистка совершила преступление.

Две автокатастрофы в 1952 году кардинально повлияли на жизнь звезды. После ДТП у нее были сломаны две руки и почти все ребра и для устранения боли, врачи начали колоть ей морфий. Из-зв этого артистка вернулась к наркотической зависимости.

Следующие 6 лет Эдит активно гастролировала, что привело к физическому и эмоциональному истощению и в 1961 году у артистки обнаружили рак печени. В следующем году звезда как будто прощалась с миром – 25 сентября прошел концерт на вершине Эйфелевой башни, слушателями которого был весь Париж. Еще через полгода состоялось последнее выступление звезды и зал последний раз аплодировал стоя...

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