Трагическая и яркая судьба Эдит Пиаф: малоизвестные факты из жизни французской звезды

Дария Скуб
Люди
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Трагическая и яркая судьба Эдит Пиаф: малоизвестные факты из жизни французской звезды

В воскресенье, 19 декабря, французской певице Эдит Пиаф могло бы исполниться 106 лет. Ее жизнь со взлетами и падениями можно описать словами немецкой и американской актрисы Марлен Дитрих, которая была лучшей подружкой артистки: "Эдит – это воробей, ставший Фениксом". Дело в том, что фамилия певицы – псевдоним, который на парижском арго переводится как "воробей".

Узнайте в материале OBOZREVATEL, с какими испытаниями судьбы столкнулась Эдит Пиаф, и как ей удавалось влюблять в себя мужчин.

1. Родилась незрячей

Врачи, осмотрев в роддоме малышку, ничего не заподозрили. Впоследствии, когда девочке исполнилось 3 года, выяснилось, что у нее катаракта, из-за которой она ничего не видит. Врачи, к которым девочку водила бабушка, не находили болезнь. Наконец, ей надели черную повязку на глаза и капали болезненный раствор нитрата серебра. Также, за ее выздоровление молились все постояльцы публичного дома, где девочка жила с бабушкой. И впоследствии, после паломничества к святой Терезе в Лизье, Эдит стала видеть. Ее выздоровление назвали чудом.

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В детстве у Эдит Пиаф была катаракта.
2. Жила в борделе

Когда Эдит исполнилось 2 года, ее родители развелись. Тогда мать отдала дочь на воспитание своей матери, которая для давала ребенку вместо молока – вино. Кроме того, новая опекунша не купала девочку: она была убеждена, что только грязное тело защищает от микробов.

Узнав, как издеваются над Пиаф, отец увез девочку к своей маме, которая была кухаркой в публичном доме. Женщины, которые там работали, занимались воспитанием будущей звезды эстрады.

Далее Эдит вынуждена была переехать в Париж, поскольку в школе над ней издевались из-за ее опекунов.

3. Вдохновением Эдит были мужчины

Эдит была хрупкой и маленькой: ее вес составлял 40 кг, а рост – 147 см. По словам ее современниц, певица одевалась в странные и нестильные наряды. Но все это не помешало Пиаф привлекать мужчин. Ее сильными сторонами были вспыльчивый характер, энергичность и отличные вокальные данные. Утратив заинтересованность в одном избраннике, она с легкостью находила ему замену.

Мужчины были в восторге от Эдит Пиаф.
У Эдит Пиаф было много любовников.
4. Пиаф поддерживала солдат

Эдит не воевала на фронте, но часто пела перед французскими мужчинами, чтобы они не теряли надежду на победу. Звезда организовывала гастроли для разных воинских частей и фотографировалась со всеми желающими. Некоторые из солдат обращались к Пиаф, чтобы она помогла создать фальшивые паспорта, на что она, рискуя жизнью, соглашалась.

Эдит Пиаф часто организовывала концерты для разных воинских частей.
5. Парижскую певицу подозревали в убийстве

В 1935 году владелец французского ночного клуба "Жернис" Луи Лепле заметил, как на улице поет 20-летняя Эдит. Он был поражен вокальными данными женщины и пригласил ее выступать в своем заведении.

Именно Луи научил будущую звезду проводить репетиции с аккомпаниатором, а также объяснил, почему важно подбирать для выступлений удачные наряды. Кроме того, от Лепле артистка узнала, как нужно жестикулировать на сцене и какой должна быть мимика. Кстати, псевдоним "Пиаф" тоже придумал он.

Эдит Пиаф сделать первые шаги в карьере помог Луи Лепле.

Как только Эдит сделала первые шаги на пути к славе, узнала о том, что Луи убили выстрелом в голову. До смерти мужчина завещал певице небольшую сумму денег, из-за чего ее добавили в список подозреваемых. Поскольку эта история активно распространялась в СМИ, люди поверили в то, что Пиаф могла убить.

Когда звезда выходила на сцену, ей вслед выкрикивали "Убийца!" и "Беги со сцены!". Так продолжалось, пока не сняли обвинения. Полиция не обнаружила доказательства, что артистка совершила преступление.

Эдит Пиаф обвинялась в убийстве Луи Лепле.

6. Трагические катастрофы

Две автокатастрофы в 1952 году кардинально повлияли на жизнь звезды. После ДТП у нее были сломаны две руки и почти все ребра и для устранения боли, врачи начали колоть ей морфий. Из-зв этого артистка вернулась к наркотической зависимости.

Следующие 6 лет Эдит активно гастролировала, что привело к физическому и эмоциональному истощению и в 1961 году у артистки обнаружили рак печени. В следующем году звезда как будто прощалась с миром – 25 сентября прошел концерт на вершине Эйфелевой башни, слушателями которого был весь Париж. Еще через полгода состоялось последнее выступление звезды и зал последний раз аплодировал стоя...

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