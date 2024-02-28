'Какое имеешь право?' Россияне обвинили украинца в краже песни, а он доказал, что ее автор – Тото Кутуньо

Украинский певец Александр Кварта, ярко заявивший о себе в первом сезоне телепроекта "Украина имеет талант" с песней "Сеньорита, я влюблен", был вынужден доказывать, что композиция не принадлежит российскому коллективу "Веселые ребята". Мелодию к песне не писал композитор группы Павел Слободкин, он ее украл у своего итальянского коллеги Тото Кутуньо.

Об этом Александр Кварта рассказал в интервью OBOZ.UA. Недавно украинский певец перевел песню на украинский.

Певец Александр Кварта – участник первого сезона проекта "Украина имеет талант". Зрителям настолько понравилась его "Сеньорита", что его долгое время только так и называли. С началом российской агрессии исполнитель вообще отказался от этой песни, однако впоследствии перевел ее на украинский.

"Было время, когда я думал, что никогда не вернусь к этой песне, – признается Александр Кварта. – Я не видел смысла переводить ее, но зрители так не считали. Напоминали мне о ней, а однажды организаторы одного концерта в шутку поставили ультиматум: "Без "Сеньориты" не приезжай". Помню, направляясь на выступление, в поезде стал переводить".

Когда выложил в сеть, вместе с одобрительными отзывами получил и недовольные комментарии: "Писали: "Как ты имеешь право?" Отвечал, что имею, потому что официально оформил все необходимые документы на эту песню. Купил права на очень большие деньги для меня на тот момент. Но эта песня открыла мне сколько дверей в жизни, что понимал: это нужно. Все думают, что это произведение советской группы "Веселые ребята". И немногие знают, что они ее в свое время украли из заграничного репертуара и выдали за свое. На самом деле это музыка Тото Кутуньо".

"Российский текст был написан Любовью Воропаевой, которая, к слову, не поддержала войну против Украины. С первых дней, как только бахнуло в Харькове, она мне написала: "Саша, как вы там?". Ответил: "Лучше не спрашивайте, потому что можем испортить отношения. А я не хочу терять с вами человеческие отношения", – добавляет Кварта.

На концертах "Сеньорита" на украинском воспринимают хорошо, как и другие песни на украинском, которые сейчас самостоятельно или с разными авторами пишет и исполняет Александр: "Люди знают меня за веселым репертуаром, но сейчас, согласитесь, сложно петь только такие песни. В моем репертуаре появляются композиции, которые вроде бы и не присущи мне, но именно такого требует время. Восстанавливаю старые казачьи песни – это защитная реакция на то, что рассказывают, что у нас нет никакой истории, языка, земли. Сохранить корни – это наша задача сейчас, потому что без этого стране будет тяжело устоять против нашествия".

Полное интервью с исполнителем читайте завтра, 29 февраля.

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