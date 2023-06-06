'Какая Россия, такая и миссис': в сети высмеяли новоизбранную 'Миссис Россия – 2023'. Фото 'красавицы' без фотошопа

В столице террористической России выбрали главную замужнюю "красотку" всей страны. Титул "Миссис Россия – 2023" завоевала модель и певица Наталья Оскар, чьи фото без фотошопа шокировали даже россиян.

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Звезду активно травят в пропагандистских пабликах и Twitter, обвиняя в купленной победе. Украинцы только насмехаются, сравнивая "красоту" победительницы с настоящим лицом государства-террориста (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оскар была одной из 83 претенденток на корону. Она родилась на Дальнем Востоке, но популярность приехала получить в Москву. В финале конкурса она исполнила свою песню "Я – твоя миссис Россия", что только подогрело слухи о том, что победа была профинансирована.

Хейт среди россиян начался после публикации фотографий победительницы с конкурса. Без фотошопа и фильтров она показалась зрителям непривлекательной.

На фотографиях в Instagram модель выглядит совсем не так, как вживую, что подметили и в сети.

"Какая Россия, такая и миссис", "Если эта самая красивая, то страшно представить, как некрасивые выглядят", "Миссис Россия мира – это что за титул и где вообще психиатры? А внешность как из фильма ужасов", "Какое чудовище! Интересно, по каким параметрам красавиц выбирают", "Красота, конечно, очень субъективное понятие, но не настолько же", – высказались пользователи сети.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская супермодель Ирина Шейк опозорилась на дорожке в Каннах. Она так отчаянно пыталась привлечь внимание, что разделась до белья.

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