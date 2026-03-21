'Какая молодец!' Лукашенко неожиданно рассыпался в комплиментах Алле Пугачевой и упрекнул людей, которые критиковали ее за суррогатное материнство

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно расхвалил российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву во время слушания доклада по проекту указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения". Он публично вознес артистку до небес за решение стать мамой двойни, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями, а вот людей, которые травили ее из-за этого шага, откровенно пристыдил.

Более того, белорусский диктатор отметил, что примадонна прекрасно воспитала своих детей, тогда как граждане его "любимой" России часто по неизвестным причинам жалеют ее сына и дочь, мол они с мужем "лишили их родины". Как сообщают росмедиа, в комплиментах Пугачевой Лукашенко рассыпался после того, как была затронута тема "морально-этического аспекта" ЭКО.

"Какие морально-этические принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка, значит она святая. Если не можем естественным путем, надо всячески помогать", – заявил белорусский диктатор.

В этом контексте он вспомнил опыт Аллы Пугачевой, которая в 64 года стала мамой двойняшек – Лизы и Гарри, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Тогда сообщалось, что за 12 лет до появления детей певица заморозила свои яйцеклетки.

"Сразу вспоминаю Аллу Пугачеву. У нее родилась двойня. И тут все, от церкви до последнего человека, начали ее критиковать. А я говорю: "Какая молодец!" И дети, говорят, хорошие, а это главное. Пусть рожает как угодно, лишь бы были хорошие дети. Но это уже дело врачей", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Стоит отметить, что в свое время Алла Пугачева столкнулась с жестким хейтом из-за решения воспользоваться услугой суррогатной матери. Кроме того, что на просторах сети распространялись негативные высказывания в сторону исполнительницы, ее еще и публично раскритиковал российский священник Андрей Кураев. Он заявил, что суррогатное материнство "противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе", а саму знаменитость призвал покаяться.

