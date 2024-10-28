'Какая изысканная дама!' 65-летняя модель в центре Львова поразила украинцев своим образом и манерами

Героиней нового видео украинского блоггера Николаса Кармы, известного своей рубрикой "Сколько стоит ваш лук?", стала 65-летняя модель. Для прогулки по центральной улице Львова дама выбрала для себя трендовый образ в светлых оттенках.

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Соответствующий ролик появился на Instagram-странице интернет-знаменитости. Женщина очаровала сеть не только своим безупречным стилем, но и отличными манерами.

Модель вышла в люди в белом дизайнерском пальто, которое приобрела примерно 5 лет назад за 200 долларов. Она предпочла светлые штаны от украинского бренда, стоимостью 1000 гривен и сапоги в тон, за которые заплатила столько же. В руках 65-летняя дама держала стильный элемент образа – сумку, стоившую 30 евро. Женщина откровенно призналась, что аксессуар является репликой известного дома моды Hermès.

Модель очень мило пообщалась с Николасом Кармой. Она рассказала забавную историю, случившуюся между ней и внучкой, которая спросила у бабушки, видела ли и динозавров. Кроме того, украинка откровенно призналась: абсолютно не стесняется своего возраста.

"Всегда говорю о том, что в 65 жизнь только начинается. Я долго копалась в файлах своей памяти, ища тот файл, который бы назывался "кризис возраста". Я его не нашла", – поделилась дама.

65-летняя украинка успела также похвалить образ Николаса Кармы, а ее стиль и вежливость вызвали настоящий восторг у подписчиков блоггера.

"Женщина невероятная, барышня харизматичная через экран энергетика. Даже реплика это все не портит. Говорит о том, что человек украшает вещи а не наоборот".

"Какая изысканная, интеллигентная и приятная дама".

"Женщина на миллион! Очень красивая, стильная и харизматичная!"

"Шикарно выглядит в 65 лет! Молодец".

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