'Давно я не плакал от радости. Гордость Украины!' Как звезды отреагировали на победу Усика в реванше с Фьюри. Фото

Ночь на 22 декабря стала памятной не только в Украине, но и в мире благодаря победе боксера-украинца Александра Усика в реванше с британцем Тайсоном Фьюри. За боем следил весь мир, а многие звезды и иностранцы прилетели посмотреть его в Объединенные Арабские Эмираты, где происходило это зрелищное шоу.

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Победа Александра Усика вызвала шквал эмоций не только среди болельщиков, но среди знаменитостей в сфере спорта и шоу-бизнеса. Сразу после завершения поединка социальные сети разразились приветствиями и одобрительными комментариями. OBOZ.UA собрал их в одном материале.

Футболист Андрей Шевченко опубликовал в Instagram фото с Александром Усиком и поздравил его: "С победой, чемпион! Гордимся тобой! Слава Украине!"

Украинские звезды шоу-бизнеса в InstaStories выразили свое восхищение, назвав боксера чемпионом, "непобедимым казаком", легендой, "нашей гордостью". Певец Святослав Вакарчук поблагодарил за победу и назвал Усика источником вдохновения, его коллега YAKTAK отметил, что просмотр бокса в Украине, а затем публикации стали традицией для народа. "Не думала, что я такая фанатка бокса", – отметила артистка Наталья Карпа.

Актер Александр Рудинский, в свою очередь, отрефлексировал по поводу почетной победы Александра Усика: "Просто представьте себе, что это смотрел весь мир. И этот человек представлял нашу страну. В тяжелом весе. Побил всех, кого мог. Всех британцев. Некоторых по два раза. Заработал самый большой гонорар, который только платили украинцу в истории. Однозначно король этого вида спорта! И все в этом мире возможно".

Иностранцы также следили за реваншем Усика и Фьюри. Так, финалисты Евровидения 2024 Bambie Thug опубликовали в InstaStories кадр, на котором Усика назвали победителем. В основном комментарии других зрителей можно найти в соцсети X.

"Александр Усик – один из самых выдающихся боксеров, которых мы когда-либо видели", – говорится на странице ACD MMA.

"Самый большой боец нашего поколения – Александр Усик", – пишет спортивный обозреватель Ulises Jr.

"Усик говорит, что его жена помогала ему тренироваться в то время, как Фьюри не разговаривал с женой месяцами и все равно проиграл", – заметил интернет-пользователь Septimus Prime.

"Это был показатель мастерства Усика. Фьюри получил свою задницу на тарелочке..."

"Было много ближних раундов, но Усик всегда держал ситуацию под контролем. Он нанес больше ударов и в целом попал лучше. Никаких споров по решению вообще не было. Усик лучший. Жаль, что у Тайсона нет скромности".

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Леннокс Льюис также прокомментировал победу Александра Усика: "Это было хорошее сражение. Хотел бы, чтобы Тайсон был немного агрессивнее и немного активнее шел на Усика. Усик выиграл первый поединок, поэтому Тайсону нужно было идти на него и иметь уверенность, что он восторжествует во втором бою".

Кадры с триумфальным поднятием рук Усика на ринге стали символом этой исторической ночи. Сам боксер прокомментировал свою победу и посвятил ее всем матерям Украины.

"Я выиграл. Я не судья, я спортсмен. Судьи должны считать. Я хорошо подготовился. Мне помогла моя жена. Это особый день для меня, потому что сегодня мои сыновья выиграли свои соревнования. Фьюри – отличный боксер. Отличный. Это были прекрасные 24 раунда. Лучшие в моей карьере. Я хочу посвятить эту победу своей маме, которая много лет за меня переживает. И всем матерям Украины", – сказал Усик.

Триумф Усика еще раз подтвердил его статус одного из величайших боксеров современности, а реакции мира и звезд лишь подчеркивают масштаб этого события.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Усик определил своего следующего соперника. Они уже встречались на ринге в августе 2023 года.

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