Где сейчас и как живет Лео из Ирпеня, прославившийся на всю Украину исполнением 'Ой у лузі червона калина'. Эксклюзив

Этого маленького мальчика хорошо знает вся Украина. Лео Буша акапельно спел прямо на улице гимн Украинских сечевых стрельцов "Ой у лузі червона калина" и стал звездой в соцсети.

Как живется ныне талантливому мальчику из Ирпеня, рассказала его мама Анна Буша в интервью OBOZREVATEL. По профессии она фотограф и видеограф, муж Александр занимается блогом и работает футбольным тренером. У супругов двое сыновей – старший Элвин и младший Лео.

Аня вспоминает, что к войне, как и большая часть украинцев, они не были готовы. Не верили, что такое возможно, не имели денежных сбережений, даже свой электромобиль не держали полностью заряженным. Когда утром услышали взрывы, начали собирать вещи и будить детей. Покидая квартиру в Ирпене, рассчитывали, что уезжают из дома всего на несколько дней. Планировали пробыть какое-то время на даче, однако позже решили ехать на запад страны. Искали жилье, просто направляясь по дороге, – так поселились в маленьком селе на Хмельнитчине. Именно здесь и было сделано видео, набравшее миллионные просмотры.

Видео дня

Родители говорят, что "Червону калину" мальчик пел везде – в магазине, дома, на улице. И когда папа узнал, что музыканта Андрея Хлывнюка, так вдохновенно исполнившего эту песню на Софийской площади, ранили, решил поддержать певца. И пока жена искала какое-то вдохновляющее стихотворение, записал на свой старенький мобильный, как Лео в очередной раз поет "Калину". Выложил на своей странице с пожеланиями музыканту скорейшего восстановления. Через несколько часов сообщение уже набрало несколько тысяч просмотров, а на следующий день – сотни тысяч. Ролик стал вирусным.

"Когда муж показал мне видео, я заметила, как интересно Лео спел в нем "підніме-МО!" Очень скоро просмотров стало так много, что я спросила у Саши: "Зачем это нам?" Я скорее была обеспокоена, чем рада такому развитию событий. За сутки этот пост просто разлетелся по интернету – люди бесконечно его репостили. На следующий день Лео уже узнавали на улице нашего поселка", – вспоминает Аня.

Сейчас, по ее словам, она уже привыкла, что к сыну все время подходят на улице – жмут руку или фотографируются. "Мы смирились с этим, услышав от многих людей, насколько морально важным и поддерживающим стало для них видео с нашим сыном, – говорит Анна Буша. И добавляет: – Удивительно, хейта мы встречали минимально. В основном за русский язык и длинные прически парней. Отвечали обычно в шутливой форме. В конце концов, внешний вид наших детей – это наше семейное дело".

До войны Аня, муж и дети общались на русском языке. Когда приехали в Хмельницкую область, постепенно начали переходить на украинский. "Дети перестроились очень быстро, – говорит наша собеседница. – Лео даже начал исправлять какие-то не так сказанные нами слова. Думаю, что переход состоялся так легко, потому что муж в один момент принципиально стал употреблять только украинские слова. Для ребят – он авторитет".

Мама Лео и Элвина признается, что ребята хорошо понимают, что такое война: "Лео знает, что такое взрывы и боевые самолеты. С началом войны он стал грызть ногти. А старший Элвин до сих пор очень переживает, когда слышит звуки сирены. Всегда просыпается и бежит к нам".

В июне родители Лео и Элвина на своих страницах в соцсети поделились с подписчиками радостной новостью: скоро они снова станут родителями. Ждут еще одного мальчика. "Дети очень обрадовались, когда об этом узнали, – говорит Аня. – Они мечтали именно о брате. Лео сейчас очень внимателен ко мне. Иногда подходит и целует живот. Элвин все время спрашивает: "А сейчас спит ребеночек? А можно почувствовать его движения?" Все с нетерпением ждут появления нового члена семьи.

Как и все украинцы, семья Бушей мечтает о скорейшей победе. А еще Аня перечисляет: "Хочу, чтобы украинцам наконец дали жить своей жизнью. Чтобы наши люди стали жить лучше материально. Чтобы было время на саморазвитие, а не только на работу с утра до вечера. Чтобы дети могли выбрать интересные занятия, где бы творили, тренировались, узнавали что-то новое не только из гаджетов. Чтобы вырастало сознательное, умное поколение, знающее цену победы, оберегающее природу и ценящее красоту вокруг себя". И добавляет: "А еще мы очень хотим на море". Кстати, о мечтах побывать на море Лео как-то рассказал в одном из телеинтервью. Мол, хочет собрать коллекцию ракушек. А буквально через две недели их засыпали ракушками в подарок. Мама смеется: дома уже столько фигурок моллюсков, что можно открывать музей.

А вот какой-то материальной выгоды от популярности парня семья не имеет. Они ни разу не получали предложений гонорара – ни от просмотров знаменитого видео, ни при сотрудничестве со Святославом Вакарчуком и другими музыкантами, ни когда фрагмент выступления Лео появился в клипе группы Pink Floyd в коллаборации с Андреем Хлывнюком. Но родителей Лео, похоже, ничуть это не беспокоит. Мол, воспринимаем это как свой вклад в победу.

Полтора года назад OBOZREVATEL общался с отцом Лео. Тогда Александр Буша рассказывал, как возникла идея записать песню, что думает о своей внезапной славе малыш и какие планы у семьи на будущее.

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