Как Зеленский причастен к 'Оскару': продюсер фильма 'RRR', который снимали в Украине, поделилась неожиданными подробностями

Самый дорогой индийский фильм "RRR", завоевавший в этом году самые престижные премии "Оскар" и "Золотой глобус", частично снимался в Украине. Съемки проходили на территории Мариинского дворца, в Межигорье и киностудии под Киевом.

Организаторы съемочного процесса с украинской стороны говорят, что труднее всего было получить разрешение на работу возле резиденции президента Украины – Мариинского дворца. Анна Паленчук, линейная продюсер съемок в Украине индийского блокбастера (бюджет проекта составлял по разным оценкам от 45 до 72 миллионов долларов) призналась, как удалось договориться. Об этом она рассказала в интервью OBOZREVATEL.

Видео дня

Анна Паленчук говорит, что до работы в картине "RRR" она участвовала в шести индийских фильмах. "Я знала о Кодуре Срисайла Шри Раджамули – самом известном в стране кинорежиссере, который снял три из пяти самых кассовых индийских картин. Он очень известен в Индии – как Стивен Спилберг в мире. С ним работал мой индийский партнер – один из лучших локационных скаутов Рамджи Натараджан. Снимал с Раджамули в Болгарии "Бахубали" – масштабный индийский блокбастер. Я тоже ездила туда, и мечтала, что однажды они выберут для работы Украину", – рассказывает продюсер Паленчук.

И в 2021 году так и вышло. "Когда съемочная группа искала локацию для картины "RRR", нам пришлось конкурировать с Сербией, Грузией, еще с несколькими странами. Но когда Раджамули увидел наш Мариинский дворец, сказал, что именно такое расположение себе представлял. А в этот момент пожалела, что именно так он представлял свою локацию, – смеется Анна. – И даже пыталась предложить другие места для работы".

Паленчук говорит, что когда режиссер узнал, что это резиденция президента Зеленского, тоже был в шоке. "Но нам все удалось, – продолжает. – Благодаря коммуникации с Офисом президента Украины, благодаря самому господину Зеленскому – мы там таки поработали. Я считаю, что часть "Оскара", который получил этот фильм, это тоже заслуга украинского президента".

"RRR" – это история о двух революционерах, которые уезжают далеко от дома, прежде чем начать борьбу за свою страну в 1920-х годах. Издание Rolling Stone назвало RRR "лучшим и наиболее революционным блокбастером 2022 года", коллеги из Variety добавили, что фильм хочется смотреть дольше его трехчасового хронометража, а IndieWire заявило, что лента заставит улыбнуться даже циничных зрителей.

Полное интервью с Анной Паленчук читайте на OBOZREVATEL в ближайшее время.

Ранее OBOZREVATEL писал, что актриса Ирма Витовская объяснила, почему украинские актеры за копейки снимались в сериалах с россиянами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!