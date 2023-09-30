'Это делали абсолютно все': Ирма Витовская объяснила, почему украинские актеры за копейки снимались в сериалах с россиянами

Ведущая украинская актриса Ирма Витовская – одна из немногих артистов, кто с начала агрессии РФ отказывался сниматься в сериалах и кинофильмах, которые имели российский след. Актриса сожалеет, что в то время "из игры вышло не так много актеров, как хотелось бы". А вот тех, кто работал с россиянами до 2014 года, напротив – оправдывает.

Ирма Витовская объяснила, почему украинские актеры были вынуждены принимать условия, продюсеров, которые заигрывали с Россией, и сниматься за копейки рядом с российскими актерами, получавшими в Украине хорошие гонорары. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZREVATEL

"Наши актеры работали в контенте, который снимался на российские деньги и транслировался и на Россию, и на Украину. Делалось здесь – потому что дешевле. Конечно украинские артисты были приложением, попадали на какие-то небольшие роли. Этого контента было много. Еще одна история – копродукция .В этом случае большая часть средств шла из России, какая-то из украинских продакшенов – некий бизнес, работавший на общую идентичность. Об этом очень хорошо рассказывается в документальном цикле "Последняя война" Мирославы Барчук, который советую очень всем посмотреть. В серии "Какая разница" – именно об этом идет речь", – вспоминает Ирма Витовская.

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"Но давайте честно: до 2014 года Украина ничего не производила, а там можно было поправить какие-то финансовые вопросы, не выпасть из кинопроцесса, поэтому наши актеры и оказывали услуги своего ремесла. Это делали абсолютно все, – продолжает актриса. – А вот после 2014 года года – откровенной агрессии, после того, как начали убивать наших людей, каждый решал для себя сам: выйти из этой игры или остаться. Вышли не так много актеров, как хотелось бы. Чем руководствовались другие? Вопрос лично к каждому".

По мнению Витовской, это "легкомыслие или какие-то удавки".

"К примеру, человек не может заняться ничем иным, кроме актерской работы. Я мало верю, что кто-то шел в то кино из-за творческих мотиваций. То, что касается телевизионного рынка, к творчеству можно отнести с натяжкой. Это развлекательный контент. Хорошо, что киноискусство не играло в эту игру, и после 2014 года и у нас появилась киноиндустрия, но она не могла удовлетворить всех актеров – не было столько фильмов. Однако уже родились новые кинозвезды. Они еще не совсем зашли на это поле из-за коронавируса, войны, но мы уже видим наше кино. Это начало хорошей странички", – подчеркнула звезда.

Полное интервью с Ирмой Витовской читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 1 октября.

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