Как за 100 лет изменились стандарты красоты в разных странах мира. Фото

Стандарты красоты меняются постоянно и часто они продиктованы глобальными процессами, происходящими в мире. Мода и стиль за десятки лет трансформировалась кардинально.

В США в прошлом веке были в тренде пышные формы, а в Японии большой нос. OBOZREVATEL сравнил фото красоток из разных стран 100 лет назад и сейчас.

США

Ровно 100 лет назад в США прошел первый конкурс красоты. Титул самой красивой завоевала 16-летняя Маргарет Горман. В подарок круглолицая красавица с пышной фигурой получила 100 долларов. В 2021 году победительницей конкурса стала стройная и кудрявая Эль Смит.

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Турция

Турция была одной из первых стран, где начали проводить конкурсы красоты. В 1932 году победительницей стала Кериман Халис Эдже. В те времена члены жюри выбирали скромных девушек, не было конкурсов в купальниках и обнаженных фото. Сейчас турчанки умело дефилируют в бикини, как и во всем мире. В 2021 году победительницей стала модель Диляра Коркмаз.

Италия

В начале XX века титулов "самых красивых женщин" не было, однако итальянскую певицу Лину Кавальери называли самой привлекательной на планете. Она открыла косметический салон, писала о советах макияжа в журнале и написала книгу "Мои секреты красоты".

Сейчас итальянцы также предпочитают натуральную красоту без пластики, ботокса и яркого макияжа. Современные "Мисс Италия" являются более стройными и высокими. Самая красивая девушка в Италии в 2020 году – Мартина Самбучини с ростом 178 сантиметров.

Египет

Египтянка Шарлотта Вассеф победила в 1935 году на конкурсе "Мисс Вселенная". Скромная участница из Африки покорила мир своей натуральностью. Сейчас в Египте популярен культ искусственной красоты и почти все модели колют ботокс и корректируют фигуру. В 2020 году Несма Аталла стала самой красивой девушкой в Египте.

Франция

Танцовщица Клео де Мерод носила титул самой красивой женщины Франции в начале XX века. Ее красотой восхищались европейские монархи. В 2021 году Мисс Франция стала голубоглазая блондинка Амадин Пети.

Япония

Гейша Манрю стала самой красивой девушкой в Японии в 1908 году по версии журнала "Бунгей курабу". У женщин в те времена был культ большого носа. В 2021 году на конкурсе Мисс Япония победила Джури Ватанабе.

Англия

Актрису Лили Элси назвали женщиной, которую фотографировали чаще всего в Британии в начале XX века. Ее снимали для рекламы товаров и открыток. Девушка из Кении Рэхема Мутамия стала Мисс Англией-2021.

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