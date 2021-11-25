Самые красивые девушки XXI века: как выглядят победительницы "Мисс Вселенная". Фото

Каждый год конкурс "Мисс Вселенная" определяет самую красивую девушку планеты среди сотен конкурсанток из разных стран мира. За 69 лет существования конкурса звание "самой привлекательной" получили более полусотни девушек.

Стандарты красоты изменились за это время, но в XXI веке в конкурсе побеждают только девушки с идеальными параметрами "90-60-90". OBOZREVATEL вспомнил всех победительниц конкурса "Мисс Вселенная" за последние 20 лет.

Лара Датта – 2000 год

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Самой красивой девушкой планеты стала 22-летняя Лара Датта из Индии. После победы Лару стали приглашать сниматься в кино и рекламных клипах.

Дениз Киньонес – 2001 год

В 2001 году конкурс Мисс Вселенная победила девушка из Пуэрто-Рико. 20-летняя Дениз Киньонес после участия в конкурсе начала кинокарьеру.

Жюстина Патино – 2002 год

Жюстина Патино является дочерью панамской домохозяйки и польского инженера. Интересно, что ее семья около года прожила в Украине, но большую часть своего детства красавица повела в Польше. Кроме того, Юстин стала первой девушкой из Панамы, которая завоевала титул "Мисс Вселенная".

Амелия Вега – 2003 год

Амелия Вега из Доминиканской республики. В конкурсе Мисс Вселенная-2003 она победила в возрасте 19 лет. Сейчас Амелия успешно ведет реалити-шоу на ТВ, снимается в фильмах и занимается музыкой.

Дженнифер Хоукинс – 2004 год

Австралийка Дженнифер Хоукинс победила в конкурсе Мисс Вселенная-2004 в 21 год. После победы совладелец конкурса Дональд Трамп назвал ее "самой красивой Мисс Вселенная, которую ему пришлось видеть".

Наталья Глебова – 2005 год

Наталья Глебова родом из России, но представляла на конкурсе красоты в 2005 году Канаду. Красавица – профессиональная гимнастка.

Сулейка Ривера – 2006 год

Сулейка Ривера из Пуэрто-Рико победила в конкурсе Мисс Вселенная в 2006 году. Она стала одной из самых молодых победительниц, поскольку выиграла в 18 лет.

Рие Мори – 2007 год

Рие Мори из Японии завоевала титул Мисс Вселенная-2007. Сейчас девушка работает моделью.

Даяна Мендоса – 2008 год

22-летняя девушка из Венесуэлы Дайана Мендоса победила в конкурсе Мисс Вселенная в 2008 году. После победы красотка стала топ-моделью.

Стефания Фернандес – 2009 год

Стефания Фернандес также представила на конкурсе Венесуэлу. 19-летняя Мисс Вселенная-2009 занимается моделингом и теннисом.

Химена Наваррете – 2010 год

22-летняя Химена Наваррете из Мексики стала Мисс Вселенная-2010. Девушка с 16 лет развивает модельную карьеру.

Лейла Лопес – 2011 год

Красавица Лейла Лопес из Анголы победила на конкурсе красоты в 2011 году. Ей удалось завоевать титул в 25 лет.

Оливия Калпо – 2012 год

Оливия Калпо из США в 20 лет стала самой красивой девушкой планеты. Она – профессиональная музыкантка.

Габриэла Ислер – 2013 год

Габриэла Ислер из Венесуэлы победила конкурс Мисс Вселенная-2013. У 25-летней модели тогда были идеальные параметры фигуры: 90-60-90.

Паулина Вега – 2014 год

Паулина Вега представляла Колумбию на конкурсе красоты. Сейчас у девушки более 5 миллионов подписчиков в соцсетях, она занимается моделингом.

Пиа Алонсо Вуртцбах – 2015 год

Пиа Алонсо Вуртцбах из Филиппин победила конкурс Мисс Вселенная-2015. Девушка в 26 лет совмещала карьеру актрисы, модели, стилиста и beauty-эксперта.

Ирис Миттенар – 2016 год

Ирис Миттенар из Франции завоевала титул самой красивой девушки на планете в 2016 году. 24-летняя красавица работает стоматологом и моделью.

Деми-Ли Нель-Питерс – 2016 год

Модель Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР в 2016 году стала самой красивой девушкой планеты. После того как Деми-Ли выиграла конкурс красоты "Мисс ЮАР", на нее совершили нападение. В результате она решила открыть собственную школу самозащиты.

Катриона Грей – 2018 год

Катриона Грей из Филиппин победила конкурс Мисс Вселенная-2018. 26-летняя девушка увлекается боевым искусством.

Зозибин Тунги – 2019 год

26-летняя Зозибини Тунзи победила в конкурсе красоты Мисс Вселенная-2019. Девушка поразила всех судей и многих зрителей своей очаровательной улыбкой.

Андреа Меза – 2021 год

Первоначально конкурс должен был пройти в конце 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. 27-летняя мексиканка Андреа Меза победила в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году.

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