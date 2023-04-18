'Как я могу отвечать за поступки другого человека?' Ефросинина резко высказалась о сестре, проживающей в Москве

Украинская телеведущая Мария Ефросинина утверждает, что у нее до сих пор возникает множество вопросов к ее сестре Елизавете Ющенко, которая проживает в стране-агрессоре и замалчивает полномасштабное вторжение. У них разная позиция по отношению к войне в Украине, именно потому блогер перестала общаться с родным человеком. Звезде часто задают вопросы, как она относится к Лизе, но она утверждает, что не в силе отвечать за поступки другого человека.

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В интервью, которое вышло на YouTube-канале Liganet ведущая ответила на вопрос, чувствует ли она ответственность за выбор сестры. Маша утверждает: она не понимает, почему сталкивается с хейтом из-за Елизаветы, так как она взрослый человек и сама несет ответственность за свои слова и поступки.

"Как я могу отвечать за поступки другого человека? Единственное, за что я могу отвечать, наверное, за поступки своего сына. Я даже за поступки своей дочери не могу отвечать, потому что ей 20 лет будет. А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, у которой своя семья, своих двое детей? Ну, конечно, нет! Поэтому хейт на этот счет – тоже не совсем до конца понятная для меня вещь", – объяснила знаменитость.

Как ранее сообщала артистка, тема отношений с младшей сестрой для нее болезненна. Она давала множество комментариев по этому поводу, но общественность продолжает волновать данный вопрос.

Напомним, Елизавета была замужем за сыном экс-президента Виктора Ющенко. Пара развелась в конце 2012 года. Она воспитывает от Андрея Ющенко дочь Варвару. Также у женщины есть младший сын, которого она родила от своего второго супруга. Сейчас родственница Маши проживает в Москве с российским бизнесменом, с которым сыграла свадьбу в 2014 году. Мужчина долгое время жил в Майами и Монако. Он также имеет дочь от первого брака.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что незнакомец одним вопросом довел до слез Марию Ефросинину. К годовщине полномасштабного вторжения РФ звезда решила поделиться трогательной историей со своими поклонниками. Она утверждает, что быть украинкой – это самое большое достоинство в наше время.

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