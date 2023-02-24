''Я чужая в каждом месте этой планеты'': Ефросинина вспомнила, как незнакомец одним вопросом довел ее до слез

Украинская телеведущая и блогер Мария Ефросинина к годовщине полномасштабного вторжения РФ решила поделиться трогательной историей со своими поклонниками. Она отметила – год назад в этот день ее понимание слова "обидеть" полностью утратило привычное содержание. Звезда вспомнила, что она делала 24 февраля 2022 и выразила свою любовь к Украине.

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Своими мыслями Ефросинина поделилась в Instagram. Знаменитость рассказала, как в Старбаксе молодой человек спросил у нее, она итальянка или испанка. "Нет, я украинка", – ответила Маша, расплакавшись. Тогда парень испугался за реакцию блогера, подумав, что он ее обидел.

"Одна п*скуда заставила человеческую природу каждого украинца перейти из состояния "жить" в состояние "выжить". В ту ночь 24.02, когда мы с мужем и друзьями разводим костер в укрытии, чтобы согреть наших детей, я еще не знаю, что впереди ад, который устроит нам Россия. Что этот ад не закончится ни через месяц, ни через три", – написала телеведущая под новой фотографией с сыном.

Артистка не знала, что этот год так сильно на нее повлияет. В самом начале войны Мария записала для оккупантов видеообращение, надеясь, что россияне восстанут против кремлевского диктатора, выйдут десятками миллионов на главную площадь и заставят его бежать. Это было ее заблуждением, однако звезда именно тогда поняла, насколько храбрый наш народ.

Ефросинина также отметила – в мире нет ни единого места лучше, чем дом. Нигде и никогда она не будет себя чувствовать так комфортно, как в Украине. "Я чужая в каждом месте этой планеты. Я своя только дома, мне хорошо дома. Сегодня я еще не знаю, что будет завтра. Я все еще не мечтаю ни о чем кроме победы (ну хорошо, и чтобы бункерная з*лупа откинула ноги), и не строю планов. Но я уже не растеряна и не испугана, как была год назад", – делится ведущая с фанами.

Совсем недавно OBOZREVATEL рассказал, как Кристина Решетник, Ольга Сумская, Лилия Ребрик, Евгений Хмара провели последний мирный день 2022 года. Звезды предчувствовали, что Украину ждет тяжелый период.

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