'Это видео с Playboy?' Как выглядела Оля Полякова в 2000-х и почему ее откровенные образы сейчас могут шокировать

Известная украинская певица Оля Полякова решила поностальгировать и вспомнить свои первые клипы, снятые еще в 90-е и 2000-е годы. Пользователи сети тоже поискали старые видео артистки и были несколько шокированы увиденным. Один из клипов скорее напоминал фильм для взрослых, чем видеосопровождение к лирической песне о любви, которую, кстати, "королева ночи" пела на украинском языке.

Соответствующее видео нашли на просторах YouTube. Это клип к песне "Цілуй мене" и он был выпущен в 2001 году.

Известно, что клип срежиссировала Ирина Ковальская, как и все остальные музыкальные видеоработы Поляковой в начале "нулевых".

"Цілуй мене, цілуй мене. Ніжно цілуй до болю. Люби мене, люби мене. І забери з собою", – пела тогда еще 22-летняя исполнительница.

В клипе Полякова появляется полуголой. Она лежит в кровати с красным шелковым бельем и чучелом леопарда. 22-летняя певица соблазнительно выгибается, поя о желании получить поцелуй от любимого мужчины.

В том же клипе исполнительница предстает еще в одном образе – белом кружевном белье с чулками. В кадре она взаимодействует с таинственным мужчиной, который трогает ее колени и другие части тела. События разворачиваются в месте, напоминающем хлев.

Все это, мягко говоря, выглядит очень странно и даже вызывает беспокойство. Об этом пишут и комментаторы, которые остались шокированы увиденным: "Романтика как ее понимали в 90-х. Ну, или реклама товара "лицом" и основного занятия", "Удивительно, что в "Лиге смеха" не потроллили ее этим клипом", "Реклама борделя", "Все бы ничего, но клип – это скорее не клип, а видео с Playboy. Гадко. Хотя голос у нее хороший", "Какой кошмар! Она что, из стрип-клуба? Почему она голая?"

Другой клип, найденный на просторах интернета, имеет более сдержанную концепцию. Его сюжет рассказывает об истории любви молодой фотомодели, которую собственно и играет Оля, с фотографом. Специально или нет, но для мужской роли выбрали мужчину заметно старше исполнительницы.

Известно, что клип к песне "Так не бывает" вышел в 2000 году.

Тем временем Полякова в своем Instagram показала нарезку из архивных и современных клипов, подметив, что мода циклична.

"Хорошо, что мода на 90-е возвращается, потому что в нарядах тех времен 24/7 чувствуешь себя Королевой ночи. А вообще, лучше не смотреть, сколько лет уже прошло", – прокомментировала артистка.

Как писал OBOZ.UA, ранее звездный повар и ведущий Владислав Мицкевич заявил, что у него был роман с Поляковой и даже показал их общие фото с поцелуями. Впоследствии участник "МастерШефа" опроверг собственные заявления, назвав их хайпом. Все подробности – в материале.

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