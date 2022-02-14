Как выглядят мамы Брэда Питта, Кейт Миддлтон и других звезд, которые привели их к успеху

Когда люди становятся популярными, они не забывают своих родителей, которые в свое время помогли им раскрыть талант и поддерживали в случае неудач. Теперь, когда эти дети выросли и их знает чуть ли не весь мир, они выходят на красные дорожки или светские мероприятия с самыми родными. Все для того, чтобы хоть чуть-чуть приоткрыть закулисье звездной жизни и отблагодарить за своевременно предоставленный трамплин в счастливое будущее.

Чаще знаменитости "дефилируют" перед фотографами именно с мамами. OBOZREVATEL подготовил подборку таких фотографий.

Брэдли Купер и его мама Глория

47-летний актер и продюсер Брэдли Купер до сих пор проживает вместе с мамой. Поговаривают, что именно это послужило причиной его расставания с супермоделью Ириной Шейк. Сам артист утверждает, что так он поддерживает свою маму после трагедии: когда не стало ее мужа и отца Брэдли. Кроме того, Купер часто выходит с самой родной на красную дорожку, поскольку так хочет отблагодарить за ее постоянную поддержку.

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Леонардо Ди Каприо и его мама Ирмелин

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо тоже часто ходит на церемонии и светские вечера вместе со своей мамой. На таких мероприятиях очень редко Лео можно увидеть со своими избранницами. Кинозвезда объясняет это тем, что в свое время его мама "прислушалась к мечтам своего ребенка и часто водила кастинги". Более того, чтобы сын имел лучшую жизнь в будущем, Ирмелин приходилось тяжело работать на нескольких работах.

Бейонсе и ее мама Тина

Американская исполнительница в стиле R&B, музыкальный продюсер и актриса Бейонсе тоже нередко можно увидеть на светских мероприятиях вместе со своей мамой Тиной. Артистка считает, что ее успех – это во многом и заслуга родителей, которые в свое время инвестировали немало денег в обучение и всестороннее развитие будущей звезды. Они нанимали многочисленных репетиторов, помогавших маленькой Бейонсе оттачивать навыки в вокале и танцах.

Меган Маркл и ее мама Дория

Герцогиня Сассекская и в прошлом актриса Меган Маркл, став женой принца Гарри, часто выходит на светские мероприятия вместе со своей мамой Дорией. Из интервью знаменитости известно, что ее родственница некоторое время преподавала йогу, а также работала визажистом на телевидении. Кроме того, мама герцогини с детства занимается спортом. Она до сих пор участвует в марафонах, чтобы держать тело в тонусе. Все это вдохновляет и Меган постоянно искать в профессии свое призвание и следить за своей фигурой.

Кейт Миддлтон и ее мама Кэрол

Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон родилась в семье авиадиспетчера и стюардессы. Мама с детства воспитывала свою дочь как принцессу: учила правильным манерам, дала возможность получить качественное образование и время от времени шила для девочки яркие наряды. Когда Кейт выросла и стала герцогиней, ее поддерживала Кэрол в моменты, когда о дочери журналисты распространяли в изданиях сплетни и фейковую информацию. Это помогло Миддлтон не утратить веру в себя и постоянно развиваться. В новом статусе Кейт не теряет связь с родными: ходит с ними на светские мероприятия и часто наведывается к ним с мужем и детьми.

Брэд Питт и его мама Джейн

58-летний американский киноактер Брэд Питт часто позирует фотографам на красной дорожке вместе со своей мамой. Несмотря на солидный возраст сына, Джейн все еще контролирует его жизнь. Она из-за ревности часто вмешивается в личные отношения голливудской звезды и его избранниц, что нередко становится одной из причин распада звездных пар: Брэда с Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу и Анджелиной Джоли.

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