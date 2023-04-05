Чудеса генетики: 5 звездных дочерей, выросших копиями своих мам. Фото

Иногда создается впечатление, что копировальные аппараты природа изобрела раньше человека. Яркий тому пример – не только близнецы, но и дети, феноменально похожие на своих маму или папу.

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У героев этой статьи вряд ли кто-нибудь спросит, кто их родители, ведь в лице просматриваются знакомые черты. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз, дочь французской певицы Ванессы Паради, унаследовала от звездной мамы хрупкие формы, аккуратные черты лица, разрез глаз и пухлые губы бантиком. Не только внешние данные и генетика их совмещают, но и увлечения. Юная леди, как и ее мама, с большим энтузиазмом покоряет индустрию моды и снимается в фильмах.

2. Лиза Боне и Зои Кравиц

В молодости американская актриса Лиза Боне была бунтаркой. Она убегала из дома через окно, чтобы провести время с друзьями на вечеринке, прыгала через костер, и заплетала из волос афрокосы. Этот буйный характер помог девушке завоевать сердце свободолюбивого рок-музыканта Ленни Кравица. От него Лиза родила дочь Зои, унаследовавшей от матери черты лица. Сейчас Кравиц младшая – американская актриса, певица и модель.

3. Блайт Даннер и Гвинет Пэлтроу

Американская актриса Блайт Даннер получила известность благодаря съемкам в сериале "Коломбо" и в ленте "Знакомство с родителями". Ее дочери Гвинет Пэлтроу удалось опередить звездную маму по количеству успешных ролей, поэтому между ними разгорелось соперничество. Это не отменяет факта, что новая кинозвезда выглядит точно как Блайт, когда та начинала актерскую карьеру.

4. Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Если бы вы не знали, что супермодель Синди Кроуфорд и фотомодель Кайя Гербер – мать и дочь, можно подумать, что это сестры. Или Синди клонировали. Юная леди унаследовала все лучшее от мамы: голливудскую улыбку, роскошные волосы, тембр голоса, длинные ноги и чувство стиля. Не хватает только фирменной родинки.

5. Риз Уизерспун и Ава Филипп

Дочь американской актрисы Риз Уизерспун часто называют ее сестрой, а иногда даже близнецом. Реже – путали со звездной мамой. А все потому, что у них одинаковый рост, живая мимика, разрез и цвет глаз. Сейчас неизвестно, захочет ли Ава повторить успех Риз в большом кино.

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