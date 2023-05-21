Как выглядят и чем занимаются дети Бориса Джонсона, который стал большим другом Украины. Фото

Имя Бориса Джонсона в Украине знает каждый. После полномасштабного вторжения РФ на тот момент еще премьер-министр Великобритании одним из первых начал оказывать всестороннюю помощь и поддержку нашей стране, в частности, приезжая с визитами в Киев. На днях стало известно, что Джонсонюк, как любят называть политика украинцы, готовится стать отцом в восьмой раз. Его третья супруга Кэрри родит малыша буквально через несколько недель.

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Это будет третий общий ребенок Бориса и Кэрри Джонсонов, однако у экс-премьера есть еще четверо взрослых детей от второго брака, а также одна внебрачная дочь. OBOZREVATEL предлагает узнать о каждом из них.

Лара Леттис Джонсон-Уилер (1993)

Старшая дочь Бориса родилась в его втором браке с Мариной Уилер, с которой Джонсон был женат 25 лет. Тогда будущий мэр Лондона, премьер-министр Великобритании, а еще большой друг Украины был обычным журналистом и писал для Daily Telegraph. Лара пошла по стопам отца. Тот хорошо вложился в ее образование. Сначала девочка училась в школе Бедейлс в Питерсфилде за 33 тысячи фунтов стерлингов в год, затем успешно поступила в Сент-Эндрюс, где изучала латынь и литературу. По окончанию университета девушка стала работать журналистам: она была внештатным редактором британских журналов Vogue и Tatler.

Майло Артур Джонсон (1995)

Жизнь других детей Бориса Джонсона более скрытая. О Майло известно немного. В школе он был подающим надежды спортсменом: играл в футбол и крикет. Однако связывать свою жизнь со спортом сын Джонсона не захотел. Он поступил в Школу востоковедения и африканистики Лондонского университета. Парень знает множество языков, включая арабский и французский. Какое-то время Майло жил в Дубае. Где он сейчас – неизвестно.

Кассия Пичез Джонсон (1997)

Среднее образование Кассия получала в частной школе Хайгейт, после чего поступила в дублинский Тринити-колледж, а затем вернулась в Лондон. Как и отец, а также старшая сестра, у нее были успехи в журналистике – девушка была редактором школьной газеты в подростковом возрасте. Чем занимается Кассия сейчас – точно неизвестно, хотя в некоторых статьях можно встретить рядом с ней графу "писательница".

Теодор Аполло Джонсон (1999)

Нет, это не Борис Джонсон в молодости, это его младший сын от Марины Уилер. Парень невероятно похож на своего отца внешне, хотя во всем остальным, очевидно, они сильно различаются. Так, Теодор после окончания частной школы поступил в Кембридж, хотя отец учился в его главном конкуренте Оксфорде. У парня нет социальных сетей, так что о его жизни совсем ничего неизвестно.

Стефани Макинтайр (2009)

В 2010 году журналисты The Daily Mail впервые предположили, что у Джонсона есть внебрачная дочь. Тогда политик как раз занимал должность мэра Лондона. Информация оказалась правдивой. Журналистское расследование привело к маме ребенка – ею оказалась искусствовед Хелен Макинтайр, с которой Джонсон дружил долгие годы. Очевидно, дружба переросла в нечто большее. Сам Борис до сих пор никак не комментировал то, что у него есть внебрачная дочь. О девочке, кроме того, что ее зовут Стефани, ничего неизвестно.

Уилфред Лори Николас Джонсон (2020)

В 2021 году Борис Джонсон женится на политической активистке и защитнице окружающей среды Кэрри Саймондс. Она младше за своего спутника на 23 года. Пара официально узаконила свои отношения уже после того, как у них появился первый общий ребенок – мальчик, которого назвали Уилфредом. Незадолго до этого премьер-министр (на тот момент) переболел коронавирусом в очень тяжелой форме. Жизнь политику тогда спасли доктора по имени Николас Прайс и Николас Харт. Третье имя мальчику дали именно в честь врачей. Маленький Уилфред присутствовал на свадьбе родителей в мае 2021-го.

Роми Айрис Шарлотт Джонсон (2021)

Уже в декабре 2021-го Борис и Кэрри Джонсон порадовали британцев новостью о еще одном пополнении. У них родилась девочка, которой дали имя Роми Айрис Шарлотт.

А скоро 35-летння Кэрри родит мужу еще одного малыша. Вероятно, это произойдет уже в июне этого года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Борис Джонсонраскритиковал утверждение российской пропаганды о том, что вступление Украины в НАТО может стать провокацией для России, и называл это "глупостью". Он призвал правительство Украины начать необходимую подготовку к вступлению в Альянс как можно скорее.

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