'Путин уже все показал': Борис Джонсон назвал глупостью утверждение о том, что членство Украины в НАТО провоцирует Россию

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал утверждение российской пропаганды о том, что вступление Украины в НАТО может стать провокацией для России и называл это "глупостью". Он призвал правительство Украины начать необходимую подготовку к вступлению в Альянс как можно скорее.

Видео дня

Об этом сообщает издание PA Media. В Великобритании считают, что "позиция НАТО по Украине однозначна", ведь Украина получила приглашение присоединиться к Альянсу.

Согласно мнению бывшего премьер-министра Великобритании, саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль 2023 года, будет важным испытанием готовности Альянса выполнить свои обещания в отношении Украины.

Джонсон обратился к министру иностранных дел Британии Джеймсу Клеверли, задав ему тот же вопрос о том, считает ли он также, что утверждение о том, что вступление Украины в НАТО может провоцировать РФ, является глупостью.

Глава МИД Великобритании ответил, что позиция НАТО относительно возможного вступления Украины в Альянс ясна, поскольку Украина уже получила приглашение на членство.

"Ведь Путин показал, что он готов делать, когда Украина не является членом НАТО и потому, что Украина не является членом НАТО", – добавил он.

Борис Джонсон призвал правительство предоставить необходимую подготовку Украине для вступления в НАТО как можно быстрее "ради ясности, стабильности и мира в Европе".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Министерстве иностранных дел Украины раскрыли, от чего зависит вопрос членства Украины в НАТО. Там заявили, что решение о вступлении в блок зависит от "приблизительно четырех" стран-членов Альянса;

– для вступления Украины в НАТО в целом важны три вещи: гражданско-демократический контроль, прозрачность процедур, а также совместное планирование военных операций. К концу года Киев планирует имплементировать 30-35% стандартов Альянса.