Как выглядит вне подиума одна из самых красивых женщин в истории – 'Мисс Вселенная-2021'. Фото

На конкурсе "Мисс Вселенная-2021" победу одержала Харнааз Сандху из Индии. 21-летняя красавица вернула Индии титул "Мисс Вселенная" спустя 21 год. Ранее девушка уже принимала участие в конкурсах красоты. Судя по фотографиям в соцсети, она любит активный образ жизни и участвует в благотворительности.

О том, как выглядит вне подиума Харнааз Сандху, читайте далее в материале OBOZREVATEL. Также мы собрали некоторые интересные факты о индианке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Индийская модель и актриса Харнааз Сандху родом из Гурдаспура (Индия). Она снималась в фильмах "Yaara Diyan Poo Baran" и "Bai Ji Kuttange". Харнааз считает себя интровертом и рассказывала, что знает, что такое буллинг, поскольку над ней в годы взросления часто издевались.

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Отметим, что в 2006 году ее семья переехала в Англию, но спустя несколько лет вернулись в Индию. Там она выросла и окончила колледж.

Впервые приняла участие в конкурсе красоты в возрасте 17 лет. В 2019-м участвовала в "Femina Miss India", в том же году была коронована, как" Femina Miss India Punjab". Также носит звание "LIVA Miss Diva Universe 2021".

В сентябре 2021 года стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная Индия 2021".

На личной странице в Instagram девушка активно ведет свой блог. Она постит разные кадры с фотосессий и всячески демонстрирует свою стройную фигуру.

Отметим, что на Харнааз Сандху подписаны почти 3 миллиона подписчиков.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Харнааз Сандху показала, как выглядела в детстве и юности.