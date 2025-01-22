Как выглядит сейчас девочка-мем 'Взгляд искоса' и как ее легендарное выражение лица спасло всю семью. Фото

В возрасте 2 лет американская девочка Хлоя Клем стала настоящей звездой сети. Мем "Взгляд искоса" с ее легендарным выражением лица невероятно быстро завирусился на просторах интернета, а в определенный момент стал настоящим спасением для ее семьи.

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Как отмечает издание People, недавно она отпраздновала свой 14 день рождения. Внешность юной любимицы миллиона пользователей соцсетей во всем мире заметно изменилась, поэтому в ней уже сложно узнать ту маленькую девочку, которая сидела в автокресле с довольно осуждающей гримасой.

Культовая фотография, которая со временем превратилась в мем "Взгляд искоса", является скриншотом с одного из видео на YouTube-канале семьи Хлои Клем, которое было снято в 2013 году. Тогда мама интернет-знаменитости решила запечатлеть реакцию двух дочерей на неожиданный сюрприз: вместо школы они уезжают на отдых в Диснейленд. Старшая сестра Хлои – Лили – расплакалась от счастья, когда услышала новость, а вот звезда мема проявила совершенно противоположные эмоции, напоминавшие недовольство, но отнюдь не радость. Кое-где такую реакцию девочки на слова матери связывают с тем, что она Стрелец, поскольку представители этого знака зодиака не умеют скрывать искренние чувства.

По словам мамы девочек, сначала она обнародовала это видео на своей странице в Facebook, однако, по просьбам друзей, со временем поделилась им и на YouTube-канале. Такое решение кардинально изменило жизнь семьи, ведь узнаваемость Хлои позволила им заключить сделки с такими корпоративными гигантами, как Google Pixel.

"10 лет назад мы были очень бедны. А потом это все произошло с нами, и мы подумали: "Что? Мы можем оплачивать счета? Мы можем отремонтировать нашу крошечную квартиру для нас четырех?" Эти деньги буквально помогли нам выжить в течение десятилетия. Каждая копейка, кроме того, что мы их экономили и откладывали, помогала нам прожить нашу жизнь. Арендная плата, счета, еда", – поделилась женщина.

Как отметила мама Хлои Клем, популярность девочки заметно повлияла на их жизнь и потому, что ее начали узнавать в общественных местах. В определенный момент интернет-знаменитость даже имела свою фанбазу, а на пике популярности на улицах Сан-Паулу висели биллборды с легендарным фото.

Семья долгое время продолжала делиться с поклонниками новыми видео, однако позже их деятельность в сети почти прекратилась. По словам матери звезды мема "Взгляд искоса", она стала больше внимания уделять конфиденциальности своих дочерей.

Однако Хлоя Клем все же хочет связать свою жизнь с блоггерской деятельностью. Девочке нравится создавать свой уникальный контент, поэтому она часто обращается за советами к маме.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 семья Хлои Клемм выставила культовый мем на аукцион, стоимость которого составляла около 74 000 долларов.

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