Звезда легендарного мема 'Побацим-побацим' служит в ВСУ: как сложилась жизнь Ивана Собчука, который 'разорвал' сеть 10 лет назад

Легенда мема "Побацим-побацим", который был на пике популярности в 2023 году, Иван Собчук сейчас проходит военную службу в 33-й отдельной механизированной бригаде. Парень, родом из Тернопольской области, со времен Революции достоинства, имел активную гражданскую позицию, в результате которой, к слову, 10 лет назад появилось культовое видео с допросом в полиции.

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33 ОМБр поделилась в Facebook небольшим рассказом о важных аспектах общественной жизни интернет-звезды, который сейчас с оружием стоит на защите страны. Известно, что он занимает должность наводчика самоходной гаубицы M109L.

"После попытки президента-беглеца [Виктора] Януковича склонить государство на российский курс, он принял участие в Революции Достоинства. К тому времени осознал, что курс один – цивилизованный. Европейский. Как говорит Иван, силовики, пытавшиеся вытеснить майдановцев с площади, имели тесные связи по Украине. Об участии парня знали в районном тернопольском отделении, в то время, милиции. Как вернулся домой, силовики ждали удобного мгновения его задержать. Когда такая [возможность] случилась – вызвали на допрос. Собственно, именно там и родился известный мем", – раскрыли карты в 33 ОМБр.

Их диалог был кратким и состоял из нескольких слов. Но именно поэтому он стал легендарным.

"Працівники били тебе в міліції? – Побацим... – Я тобі питання задав. – Били! – Коли? – Коли?! Ага. Побацим коли... – Коли? – Коли-коли? Побацим...", – ишлось в разговоре.

В то время Иван как раз окончил школу, а через 2 года, когда ему исполнилось 18 лет, пошел на службу в ВСУ. Он защищал Украину до 2019 года, а затем уехал за границу на заработки, откуда вернулся в начале полномасштабной войны РФ.

"В мае 2022 года вернулся, чтобы снова поступить на службу. 19-го [мая 2022 года] праздновал день рождения, а двумя днями после стоял в очереди в ТЦК. На полигоне изучил новую систему и теперь в рядах 33 ОМБр умело ею уничтожает россиян. Собратья в батарее до сих пор шутят и спрашивают, когда там уже победа. С улыбкой отвечает: "Побацим-побацим", – но снова и снова наводит систему и делает выстрел, чтобы вернуть временно потерянное и одержать желаемое – победу", – рассказали в бригаде.

Ранее OBOZ.UA писал, как сложилась судьба героев одних из самых известных в Украине мемов.

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