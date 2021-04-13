Как выглядит машина Поляковой за 3 млн грн изнутри. Фото и видео

Украинская певица Оля Полякова в повседневной жизни предпочитает комфорт и поэтому вместо элитных машин выбирает "офис на колесах" – бус марки Chevrolet, стоимость которого составляет три млн гривен.

В таком транспорте есть все необходимое, чтобы отдыхать в дороге или решать неотложные дела. Об этом говорится в программе "Викриття" на телеканале Kyiv Live (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, в салоне буса Поляковой вместо сиденья – кожаные кресла, которые трансформируются в двуспальную кровать. Внутренняя отделка сделана из дерева, а на окнах – шторы.

Бус марки Chevrolet Скриншот

Бус Поляковой за три млн гривен Скриншот

Кроме того, в машине есть перегородка между пассажиром и водителем, а на потолке – панорамный люк. Отмечается, что сама Полякова называет свой транспорт "звездовозом".

Сама Полякова называет свой транспорт "звездовозом". Скриншот

Полякова в своем бусе за три млн гривен Скриншот

В машине есть перегородка между пассажиром и водителем Скриншот

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Напомним, в сети показали, как выглядят автомобили украинских знаменитостей и какая их стоимость. Так, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Настя Каменских и Тина Кароль разъезжают на элитных машинах.

Ранее OBOZREVATEL решил узнать, в каких квартирах в столице живут наши знаменитости. Ксения Мишина, Оля Полякова, Владимир Остапчук и другие украинские звезды похвастались своими роскошными апартаментами в центре Киева.