Джоли в кружевах и Портман в плюшевом кардигане: как выглядели звезды Голливуда во время первых выходов на красную дорожку

Неуклюже сделан макияж, неумелое позирование и скромный наряд. Этими словами можно описать самые первые выходы знаменитостей на красные дорожки. Тогда эти красавицы еще искали свой стиль, и думали лишь о том, как бы поскорее уйти от камер и многочисленных фотовспышек.

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Вспомним, какими были звезды Голливуда в начале своей карьеры. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли в 1986 году впервые вышла на красную дорожку вместе со своим отцом. На тот момент ей было 11. Девочка для такого особого события выбрала пышное белое платье из кружева и с массивным воротничком. Свой образ она дополнила ожерельем.

2. Натали Портман

Американская актриса театра и кино, сценарист и кинорежиссер Натали Портман никогда не любила носить экстравагантные платья. Вот и для самого первого выхода в свет выбрала скромную одежду. Черное атласное платье, такого же цвета колготки и туфли, а сверху накинула плюшевый кардиган. Волосы собрала в тугой хвост.

3. Скарлетт Йоханссон

Американская актриса, певица, модель и политическая деятельница Скарлетт Йоханссон сейчас на светских мероприятиях появляется в женственных и элегантных платьях. А вот в начале карьеры звезда любила совсем другой стиль. Так, на красную дорожку она надевала oversize-костюмы, широкие брюки, свитшоты, кожаные куртки и массивные ботинки. Макияж наносила лёгкий. Лишь изредка делала акцент на губах.

4. Эмма Стоун

Американская актриса Эмма Стоун во время первых выходов на красную дорожку под прицелом фотокамер чувствовала себя очень неуверенно. Она часто сутулилась и поджимала губы. А наряды выбирала неяркие, в классических цветах (сером, черном и белом). Теперь она не боится стильных экспериментов. Красит волосы в разные оттенки рыжего и надевает изысканные платья в насыщенных желтых, красных и синих цветах.

5. Кристен Стюарт

Американской актрисе Кристен Стюарт как в юности, так и сейчас больше по душе маскулинные брюки, рубашки, футболки и кеды. Так, в 2002 году она впервые вышла на красную дорожку в черном платье, которое дополнила плащом свободного кроя и кроссовками в тон.

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