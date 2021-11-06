Как выглядели дворцы Сталина, Брежнева и других советских вождей. Фото

Пока граждане СССР страдали от репрессий, голода и дефицита продуктов и одежды – их вожди строили поместья на элитных курортах. Даже во время войны и нищеты генсеки себе ни в чем не отказывали и купались в роскоши, пропагандируя равенство для всех и во всем.

При этом обычные люди десятилетия ждали свою очередь на жилье, ютясь в тесной коммуналке с тараканами. OBOZREVATEL собрал фото роскошных имений советских правителей.

Усадьбы Ленина

У вождя большевиков Владимира Ленина были свои квартиры в Европе, дворцы в Петропавловске и усадьбы в Москве. Первое элитное жилье в здании Сената Ленин получил в 1918 году. В апартаментах были приемная, зал заседаний, кабинет, комната коммутатора и телефонистов. Специально для него сделали лифт, который позволял подниматься на крышу с беседкой.

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Известную усадьбу в поселке Горки правитель начал обживать с 1917 года. Она была его официальной резиденцией. Во время пребывания там Ленин ходил на охоту, а в Москву выезжал на автомобиле марки Rolls-Royce. В Горках Владимир Ильич и скончался в 1924 году.

Дачи Сталина

Пока миллионы украинцев умирали от голода, Иосиф Сталин успел присвоить и построить себе 20 государственных дач в разных уголках СССР. Одна из его резиденций находилась на юге украинского Крыма, недалеко от Ялты в Массандровском дворце.

Особняк был оборудован роскошными люстрами, картинами и мебелью ручной работы. Он приезжал туда довольно часто и собирал гостей, чтобы похвастаться роскошью дома.

"Ближняя дача" была построена по приказу самого Сталина в Москве, именно там генсек и скончался. Здание возводили в соответствии с его личными предпочтениями. Но архитектор дома не угодил вождю, и за это отправился на 10 лет в лагеря строгого режима.

Помпезная дача в Сочи сохранилась до наших дней. Ее интерьер поражает отделкой из дорогих и редких пород деревьев. Внутри дома построили десятки спален, чтобы каждую ночь правитель мог спать в разных комнатах из-за страха покушения.

Резиденции Хрущева

Главная резиденция Никиты Хрущева находится в Москве на Воробьевых горках. Внутри дом украшен мрамором и дорогим деревом. От внешнего мира особняк отделен высокими стенами и тяжелыми стальными воротами, но из окон верхних этажей открывается неповторимый вид на столицу. Сейчас постройка перешла в собственность друга Путина – Геннадия Тимченко.

У Хрущева также была дача посреди парка в Лукьяновском районе Киева.

Усадьбы Брежнева

До того как Леонид Брежнев получил должность генсека, он с семьей жил в элитном имении в Днепре на Крутогорном спуске. Днепровская дача снаружи похожа на дворец, внутри стены, пол и мебель были с отделкой из дерева. Когда Украина обрела независимость, в бывшей усадьбе Брежнева открыли детский сад.

Бывшая главная резиденция Брежнева в Москве сейчас принадлежит советнику Путина – Игорю Шувалову, поэтому фотографий здания в сети нет.

Кроме того, в Крыму, в Нижней Орлеанде, у Леонида Брежнева когда-то был еще один дворец. В нем была столовая на 100 мест, теннисный корт, сауны, тренажерный зал, закрытый бассейн и собственный пляж протяженностью 700 метров.

Резиденции Горбачева

В 1985 году Михаил Горбачев с супругой отдыхали на государственной даче в Форосе. Чтобы Горбачев наслаждался самыми лучшими видами, строители расчищали фундамент на скалах Крымских гор с помощью взрывчатки, а после в поте лица возводили имение из мрамора три года.

На территории был даже эскалатор к морю и своя спортплощадка на пляже. Рядом построили еще одно здание, которое служило кинотеатром, сауной и крытым бассейном.

В 1986 года была достроена московская резиденция Горбачева. Там было три отдельных корпуса: для семьи президента, для проведения совещаний и отдельный – для гостей.

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