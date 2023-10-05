Какая республика, такова и мисс: самопровозглашенная 'королева ДНР' с 'ботоксным лицом' сравнила себя с Елизаветой II

Жительница оккупированного Донецка, которую именуют "королевой Андриевской", "мисс ДНР" и "бриллиантом" города, дала интервью, где отчаянно нахваливала себя 20 минут. Однако заученные редко использованные слова и эпатажный образ не спасли так называемую "мисс" от насмешек.

Андриевская, провозгласившая себя "королевским лицом", стала объектом травли из-за внешнего вида. Впрочем, жительница Донецка не расстроилась, ведь считает себя похожей на покойную британскую королеву Елизавету II. Об этом она рассказала в диалоге с донецким блогером, который всю дорогу засыпал гостю комплиментами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Прогуливаясь по городу, так называемая "мисс", которая никогда ею не была, поскольку имеет ребенка и мужа, похвасталась тем, что искусно игнорирует хейт в свою сторону.

Видео дня

С вульгарным макияжем и измененной до неузнаваемости косметическими процедурами внешностью "королева" чувствует себя чуть ли не настоящей правительницей.

"Я где-то прочла очень интересную цитату, которую сказала королева Елизавета. Она сказала, что королевский образ жизни определяется исключительно количеством г*вна, которое ты сможешь съесть. Когда, говорит, в тебя это все бросают, а ты, говорит, с улыбкой все это отвергаешь и идешь дальше", – выдала блогерша, которая ежедневно сталкивается с травлей.

Она также рассмешила сеть заявлением, что пытается быть "натуральной". К примеру, не учит слова наперед и снимает видео с первого раза. Однако пользователи сети так не думают. Глядя на "бриллиант Донецка", ее слова о натуральности вызывали только скептические замечания.

"Такую "красоту" увидеть, можно и инфаркт схватить", "Так вот что значит выглядеть максимально естественно", "Обезьяна ботоксная", "Какая республика, такое и лицо", "Ей в фильмах ужасов без грима можно сниматься. Если она с макияжем страшная, как чумная крыса, представляю, как она утром выглядит", "Ужас", "Мерзость", – высказались читатели OBOZREVATEL.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в конце июня этого года в столице страны-террориста избрали обладательницу титула "Мисс Москва-2023". Победу одержала 25-летняя модель и телеведущая Ангелина Бреженская, сразу ставшая посмешищем в сети, причем и среди своих соотечественников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!