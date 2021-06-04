Как выглядела Елизавета II на военной службе в 1945-ом: опубликованы фото

Опубликованы архивные кадры, как королева Великобритании Елизавета II выглядела в 1945 году. Тогда она по своей инициативе вступила во "Вспомогательную территориальную службу" – женские отряды самообороны – и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта.

Ее военная служба продолжалась пять месяцев. Таким образом монарх стала первой женщиной из королевской семьи, формально служившей в армии. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В то время незамужним женщинам до 30 лет приходилось служить в вооруженных силах, работать на земле или в промышленности. Король Георг позаботился о том, чтобы его дочери не дали особого звания в армии.

Видео дня

Принцесса Елизавета начала свое обучение в качестве механика в марте 1945 года. Она прошла курс вождения и технического обслуживания автомобилей в Олдершоте, квалификацию которого получила 14 апреля. В то время пресса окрестила ее "принцессой-автомехаником".

Затем в 1947 году Елизавета сопровождала родителей в поездке по Южной Африке и в день своего 21-летия выступила по радио с торжественным обещанием посвятить свою жизнь службе Британской империи.

Елизавета II – царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в 2022 году королева Великобритании Елизавета II отметит 70-летие со дня своего вступления на британский престол, на который она взошла 6 февраля 1952 года. Так, праздник состоится со 2 по 5 июня.