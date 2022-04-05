Как выглядел Зеленский за день до войны и после увиденного в Буче. Красноречивые фото

В сети сравнили внешний вид президента Украины Владимира Зеленского до и после 41 дня упорной борьбы украинского народа с российскими фашистами. Разница в мимике и глазах главы страны оказалась очевидной.

Вдохновленное лицо политика 23 февраля жестко контрастирует с убитым горем украинцем во время визита в освобожденную от оккупантов Бучу. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на два кадра разницей в 41 день (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первый снимок был сделан за день до полномасштабного вторжения захватчиков на территорию Украины. 23 февраля Владимир Зеленский попал в объектив камеры во время встречи с президентами Литвы и Польши.

Видео дня

Бритый лидер в классическом костюме и галстуке встречал руководителей стран-партнеров с улыбкой на лице.

Второй кадр был сделан 4 апреля, во время рабочей поездки президента Украины в освобожденную Бучу, где террористы устроили устроили резню, во время которой массово убивали мирное население.

Слушая рассказы горожан на лице политика было видно всю скорбь и жалость, которую он испытывал в этот момент. Мимику главы государства успели зафиксировать СМИ, поэтому кадр быстро распространился по миру.

В частности, пост со сравнением внешности президента в Twitter собрал почти 350 тысяч лайков и множество комментариев, где люди выражают свои соболезнование.

Среди украинцев фото Зеленского распространили как известные личности, так и обычные пользователи. В частности, речь идет о журналистке Янине Соколовой, фотокорреспонденте Яне Доброносове и члене Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины Виталие Шабунине.

"Это фото президента моей страны, за которого я не голосовала, красноречиво говорит о моей боли", – написала Соколова в Facebook, а Шабунин добавил : "Это фото сильного и человечного президента".

К обсуждению присоединились и подписчики авторов: "Выразительное фото... Эмоциональное", "Он настолько настоящий, добрый и сильный человек, что просто нет слов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни фото главы Украины произвели фурор в сети. В частности, мировое сообщество поразил эмоциональный кадр авторства Рона Хавива.

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