Как выглядел самый высокий человек в истории: его рост достигал 272 см. Фото

104 года назад, 22 февраля 1918 года родился Роберт Першинг Уодлоу – самый высокий человек в истории человечества. Его рост составлял 272 см.

Он был известен под прозвищами Великан из Олтона и Великан из Иллинойса, а близкие называли его Нежным гигантом. OBOZREVATEL предлагает узнать историю Роберта.

Роберт Першинг Уодлоу родился и вырос в городе Олтон штата Иллинойс. При рождении он выглядел как обычный ребенок, но вскоре стал быстро расти. Из-за нарушенной работы гипофиза исоответствующей выработки гормона роста к году он весил около 20 кг, а его рост превысил 90 см.

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К восьми годам Роберт перерос отца, а в девять мог легко пронести его по лестнице вверх. В начальных классах для него изготовили специальную парту; одежду и форму бойскаута для него также делали на заказ.

Закончив школу, парень поступил в колледж для изучения юриспруденции. Тогда его и заметили работники передвижного Цирка братьев Ринглинг – с ними Уодлоу отправился в турне и вскоре стал настоящей звездой.

В 1938 году парень стал лицом Международной обувной компании – для него там шили туфли 75 размера. В качестве представителя компании Уодлоу объехал более 800 городов США. Для этого его отец убрал из семейного авто переднее сиденье, чтобы Роберт мог сидеть на заднем, вытянув ноги.

Везде Великан из Олтона собирал толпы народа. А индейцы Миннесоты торжественно приняли его в свое племя, дав прозвище "Высокая сосна".

В свободное время Роберт вел спокойную жизнь. Близкие говорили о нем как об очень воспитанном человеке, благодаря чему он получил прозвище "Нежный гигант". Из своих поездок Уодлоу привозил подарки для всей семьи, с радостью помогал по дому.

Однако, к несчастью, стремительный рост парня сильно сказался на его здоровье. Из-за ограниченной чувствительности ног при ходьбе ему нужны были специальные скобы.

Выступая в городе Манисти штата Мичиган 4 июля 1940 года Роберт Уодлоу наступил на скобу и повредил ногу, что повлекло инфекцию и сепсис.

Ему сделали срочную операцию и переливание крови, но жизнь парня спасти не удалось: 15 июля парень умер во сне в возрасте 22 лет.

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