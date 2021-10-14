24-летнюю турчанку признали самой высокой женщиной на планете. Фото и видео

24-летняя Румейса Гелги из Турции второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря редкой генетической болезни. Рост победительницы составляет 215.2 сантиметра, что позволило ей получить звание самой высокой женщины на планете.

Впервые о Румейсе заговорили в 2014 году, когда ей было всего 18. Тогда турчанку признали самым высоким подростком в мире и впервые внесли в Книгу рекордов Гиннеса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Такой высокий рост – следствие болезни Уивера, которая вызывает аномалии развития скелета и внутренних органов. Это редкое генетическое заболевание, лечение от которого еще не изобрели.

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Большинство времени молодая девушка передвигается на инвалидной коляске, однако может гулять и со специальными ходунами. О ней заботится семья, а сама Гелги считает рост своей "изюминкой".

Впервые попав в "Книгу" она чувствовала, что ее историей заинтересовались люди, поэтому начала обращать их внимание на исследование своей болезни. По словам Румейсы, обычные прохожие с интересом рассматривают ее, а некоторые даже поддерживает

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