Как выглядел принц Филипп в молодости. Фото

В Виндзорском замке умер Эдинбургский принц Филипп, который был мужем Британской королевы Елизаветы II. Он не дожил два месяца до 100-летнего юбилея.

OBOZREVATEL вспомнил, как выглядел принц Филипп в молодости. Герцог более 70 лет оказывал неизменную и твердую поддержку Британской монархии.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. Мальчик при рождении получил титул принца Греческого и Датского. Его детство было очень тяжелым.

Отец принца умер, а мать страдала психическим заболеванием и попала в больницу.

В 21 год он был одним из самых молодых первых лейтенантов Королевского флота.

Принц Филипп получил высокую оценку за роль во Второй мировой войне.

История переписки королевы Елизаветы и принца Филиппа могла бы стать сюжетом для шекспировской пьесы: письма приходилось передавать тайно, через доверенных лиц, в обход короля.

Принц Филипп и 17-летняя Елизавета долго вели переписку и в 1947 году он попросил ее руки у короля Георга VI.

Перед женитьбой с королевой Елизаветой II Филипп отказался от титулов принца Греческого и принца Датского и принял британское подданство. Накануне свадьбы король Георг VI подарил будущему зятю титул герцога Эдинбургского.

Герцог Эдинбургский и королева Англии приходятся друг другу четвероюродными братом и сестрой.

Пара прожила вместе 73 года.

В течение многих лет герцог дарил любимой жене дорогостоящие подарки. Например, рубиновую и бриллиантовую броши, которые она надевает для торжественных случаев.

Филипп был старейшим британским монархом.

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