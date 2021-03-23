Леонардо Ди Каприо в 90-х годах и сейчас: опубликованы фото

В сети показали, как выглядел популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо около 30 лет назад. Поклонники пришли в восторг от его внешнего вида в молодости.

Соответствующее фото опубликовали на странице в Instagram "Зірковий шлях". На снимке секс-символ Голливуда позирует в начале своей карьеры и сейчас, когда уже стал успешным актером (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Его узнают практически во всех уголках планеты благодаря его знаковым ролям в большом кино. Но мало кто знает, что к этому успеху Лео шел с самого детства.

Он снялся в первом телевизионном шоу, когда ему было всего 2,5 года. А уже в 14 лет Ди Каприо серьезно решил стать актером и даже нанял себе агента.

Так, он снялся в сериале "Санта-Барбара", а дебютом стала его роль в малобюджетном фильме "Зубастики 3" в 1991 году. В 1993 году вышла драма "Что гложет Гилберта Грейпа", за которую 19-летний Лео был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус". После этого карьера актера стремительно понеслась вверх, и его начали приглашать на съемки в дорогостоящие фильмы знаменитых режиссеров.

Леонардо Ди Каприо в 90-х годах и сейчас Instagram "Зірковий шлях"

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