Леонардо Ді Капріо в 90-х роках і зараз: опубліковано фото

У мережі показали, який вигляд мав популярний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо близько 30 років тому. Шанувальники були в захваті від його зовнішнього вигляду в молодості.

Відповідне фото опублікували на сторінці в Instagram "Зірковий шлях". На знімку секс-символ Голлівуду позує на початку своєї кар'єри та зараз, коли вже став успішним актором (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Його впізнають практично в усіх куточках планети завдяки його знаковим ролям у великому кіно. Але мало хто знає, що до цього успіху Лео йшов із самого дитинства.

Він знявся в першому телевізійному шоу, коли йому було всього 2,5 роки. А вже в 14 років Ді Капріо серйозно вирішив стати актором і навіть найняв собі агента.

Так, він знявся в серіалі "Санта-Барбара", а дебютом стала його роль у малобюджетному фільмі "Зубастики 3" у 1991 році. У 1993 році вийшла драма "Що гризе Гілберта Грейпа", за яку 19-річного Лео було номіновано на "Оскар" і "Золотий глобус". Після цього кар'єра актора стрімко понеслася вгору, і його почали запрошувати на зйомки в дорогі фільми знаменитих режисерів.

Леонардо Ді Капріо в 90-х роках і зараз Instagram "Зірковий шлях"

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