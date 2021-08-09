Как выглядел Дмитрий Гордон в молодости с густой бородой и шевелюрой. Фото

Популярный украинский телеведущий Дмитрий Гордон поделился с поклонниками архивным снимком, на котором появился с густой шевелюрой и бородой. Кадр был сделан в 1991 году.

Фанаты оценили образ знаменитости и засыпали его комплиментами. Соответствующее фото Гордон опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Телеведущий позировал на камеру в деловом костюме, белой рубашке и галстуке. На голове у него виднелись пышные волосы, а на лице – густая борода. К слову, сейчас же знаменитость полностью лысый.

"Волосы на голове и борода настоящие. Киев, 1991 год", – написал Гордон.

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Пользователям сети очень понравился архивный снимок ведущего. Многие оценили непривычный образ Гордона и оставили под публикацией приятные комментарии.

"Так лучше", "Красавец", "Не узнала", "Дмитрий, сейчас вы выглядите блестяще", "Брутальный", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995–2019), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух золотых кнопок YouTube – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", депутат Киевского городского совета (2014–2016).

За свою журналистскую карьеру записал более 1000 интервью. Многодетный отец. Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимком, на котором засветился вместе с женой и детьми на море. Семья позировала в пляжных образах.