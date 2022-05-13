Как украинские Kalush Orchestra стали фаворитом Евровидения: культовый Rolling Stone взял интервью у Олега Псюка

Культовый журнал Rolling Stone взял интервью у Олега Псюка и группы Kalush Orchestra перед первым полуфиналом Евровидения-2022. Журналисты поинтересовались значением песни "Стефания", творческим путем коллектива и реакцией украинцев на участие рэперов в международном конкурсе.

Внимание одного из известнейших изданий мира к творчеству украинцев может говорить только о том, что их песни и уникальная история популяризируется в мире. Со статьей можно ознакомиться на сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сам Олег Псюк в Telegram-канале торжественно сообщил фанатам, что Rolling Stone опубликовал материал, посвященный их выступлению на Евровидении и войне в Украине.

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Авторы журнала пообщались с участниками группы во Львове на последней пресс-конференции перед тем, как они покинули Украину и уехали в Турин.

Журналисты связали успех Kalush Orchestra и жестокое нападение России на Украину 24 февраля, из-за которого песня "Стефания" стала не просто композицией о маме Олега Псюка, а своеобразным олицетворением всех матерей, во время войны защищающих своих детей.

Однако автор статьи подчеркнул, что и в мирное время песня рэперов, вероятно, также имела бы успех на европейском конкурсе. Об этом ему рассказал неназванный эксперт по Евровидению.

"Один опытный наблюдатель за Евровидением прокомментировал: "Эта украинская песня на Евровидении – просто отпад. До того, как я ее услышал, я сказал своей девушке, что думаю, что Украина в этом году победит из-за солидарности. Она послушала песню и сказала мне, что они победят, потому что у них самая лучшая песня", – говорится в материале.

Поэтому, Kalush Orchestra стали фаворитами Евровидения не только из-за поддержки мирового сообщества, но и благодаря глубокой песне с мощным подтекстом, который сам Олег Псюк, по его словам, не вкладывал.

Нельзя также обойти вниманием "свежее" исполнение и выступление с сочетанием современности и этнических национальных элементов, необычных для сцены Евровидения.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале песенного конкурса вызвало восхищение не только у украинцев, но и у иностранных еврофианов. С их реакцией можно ознакомиться в материале.