Как сложилась жизнь капризного мальчика-мема из 'Дорогая, мы убиваем детей', который просил шоколадку

19-летний Исаак Величко, прославившийся благодаря фразе о шоколадке в шоу "Дорогая, мы убиваем детей" уже несколько лет учится в университете. Мальчик, детство которого было отмечено тяжелыми отношениями с мамой и буллингом, сегодня является ярким примером того, как можно преодолеть даже самые сложные обстоятельства.

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Родившись в Чигирине в 2006 году, Исаак пережил непростое детство: отец оставил семью, а отношения с мамой были полны конфликтов. В 2015 году Украина узнала его благодаря проекту "Дорогая, мы убиваем детей", где эксперты помогли матери и сыну наладить контакт. Однако тогда он стал звездой сети благодаря фразе: "Вона собі шоколадку купила? Гадіна! А я може теж хочу шоколадку!" OBOZ.UA расскажет, чем сейчас занимается герой популярного украинского мема.

После участия в шоу жизнь Исаака Величко начала меняться. Юноша увлекся кулинарией и уже в 2016 году попробовал свои силы на проекте "МастерШеф Дети". Несмотря на то, что он покинул шоу во втором выпуске, участие стало важным шагом к саморазвитию. Тогда он мечтал о собственном ресторане и всемирной сети заведений в будущем.

"Меня везде узнают, просят сделать селфи. В школе стал популярен. Я прихожу в школу, а все говорят: "О, наша звезда пришла", – рассказывал парень в интервью журналу "Лиза".

Благодаря крылатой фразе, а позже участию в кулинарном шоу, в школьные годы Величко снискал популярность среди сверстников и начал серьезно заниматься учебой. После окончания школы он поступил в Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого.

В школьные времена он играл в КВН и увлекался робототехникой. Шесть лет назад парень демонстрировал работа, которую собирал собственноручно.

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