Победительница "Холостяка-8" вышла замуж. Свадебные фото

Победительница романтического реалити "Холостяк 8" Иванна Гончарук вышла замуж. Ее избранником стал Павел Забокрицкий. Отношения с главным героем "Холостяка 8" Рожденом Ануси сохранить не удалось после окончания проекта.

О радостном событии девушка рассказала в своем блоге в Instagram. Торжественная церемония прошла в городе Сигнаги, в Грузии (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свадьба была по-настоящему особенной: вместе с Иванной и ее возлюбленным также поженились близкие друзья пары. Обе невесты выбрали белоснежные наряды с открытой спиной, волосы были уложены в пышные локоны, а завершал образ вечерний макияж.

Видео дня

Напомним, что Иванна была участницей восьмого сезона романтического шоу с Рожденом Ануси. В финальной серии мужчина выбрал Иванну, однако вместе они не остались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. Церемония бракосочетания состоялась накануне в швейцарском Ньоне.