Анна Богдан показала страстный поцелуй с 'Холостяком' посреди пустыни

Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан показала поклонникам очередное фото с отдыха в Турции. Звезда поделилась снимком, как страстно целует "Холостяка" Заливако посреди пустыни.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем видно, как Анна запрыгнула на руки к Михаилу и страстно целует его в губы. А сам же Заливако в свою очередь нежно обнимает возлюбленную.

В подписи к публикации Анна Богдан сообщила, что они поднялись в небо на воздушном шаре. Она поделилась впечатлениями от произошедшего.

"Я всегда мечтала полететь на таком шаре… Когда-то это была лишь мечта. Сейчас – это уже реальность. Я не могу передать словами, какие эмоции испытываешь, когда поднимаешься вверх, когда наблюдаешь как десятки таких же огромных шаров поднимаются вместе с тобой. И о Боже… какой там невероятный вид", – написала в Instagram девушка.

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Напомним, после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Как оказалось, по прилету в Киев они начали искать квартиру и спустя неделю стали жить вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности, но все же им удалось прятаться дома. Также они отдохнули уже в нескольких странах.

Ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Ранее OBOZREVATEL писал об интересных фактах из жизни победительницы проекта "Холостяк-11" Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.