Как сейчас выглядят и чем занимаются украинские модели, которые покорили мировые подиумы

Украинские девушки славятся своей красотой, поэтому модели из Украины достаточно популярны в мире. Манекенщицы стали звездами моделинга и сотрудничали с популярными кутюрье.

Алла Костромичева была музой Александра МакКвина, а Элла Кандыба вдохновляла дизайнеров в модном доме Chanel. OBOZREVATEL рассказывает, чем сейчас занимаются украинские модели, которые обрели мировую славу.

Наталья Гоций

Наталью Гоций знают в мире моды, поскольку в 2004 году она стала победительницей международного конкурса Ford Supermodel of the World. 37-летняя украинская красавица сотрудничала с популярными модными домами Dior, Dolce&Gabbana, Gucci, Marc Jacobs, Valentino и другими. В 2008 году модель родила первенца и через год уже снималась для бренда Victoria Secret.

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В 2013 году она родила второго сына. После этого ее карьера пошла на спад, Гоций решила продвигать личный бренд и развивать блог. Кроме этого, звезда подиумов пробовала себя в роли телеведущей модельного шоу "Подиум". Сейчас на ее странице в Insragram 180 тысяч подписчиков, а на Youtube – 220 тысяч. На своем канале она делится секретами питания, стиля, красоты и стройной фигуры.

Алла Костромичева

Алла Костромичева является самой известной украинской моделью, которая влюбила в себя мировых дизайнеров. В 18 лет она уже дефилировала в Милане для бренда Armani. Звезда открывала показы YSL и Alexander McQueen, сотрудничала с Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, MaxMara, Valentino, Dolce&Gabbana и Givenchy.

В 2013 году она открыла собственное агентство KModels, а каждое лето организовывает модельный лагерь для девушек 12-20 лет. В 2014 году Алла стала основательницей проекта "Супермодель по-украински". В нем она выступила в роли строгой наставницы для участников, которые мечтали о карьере в моделинге. В 2015-м Костромичева вышла замуж за бизнесмена Джейсона Капоне, в том же году у них родился первенец Сальваторе. Семья живет на две страны – в Соединенных Штатах и Украине.

Элла Кандыба

Элла Кандыба уже в 17 лет приняла участие в показе Chanel. Модель дефилировала в нарядах Balmain, Gucci, Kenzo, Armani, Moschino, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent. Также Элла стала фавориткой всемирно известных кутюрье.

После почти 10-летней карьеры Элла бросила моделинг и выбрала семью. Кандыба вышла замуж, и сейчас 31-летняя модель живет в Украине. Вместе с сестрой Дианой она создала модельную академию, где учат детей с 5 лет.

Снежана Онопка

Снежана Онопка долгое время работала с самыми масштабными брендами, среди которых: Gucci, Calvin Klein, Prada и Louis Vuitton. Украинская модель стала лицом косметической марки Dior. В 2011 году манекенщица вышла замуж за бизнесмена Николая Щура, тогда она прекратила карьеру и посвятила себя семье.

Через 10 лет семейной жизни Онопка развелась с мужем, который насиловал и избивал ее. Снежана обвинила Николая в похищении имущества. Звезда долго реабилитировалась от пережитого, а сейчас 35-летняя манекенщица редко участвует в фотосессиях. Она ходит на светские мероприятия в Украине и посещает недели моды.

Алина Байкова

Алина Байкова стала звездой в Нью-Йорке. Модель украшала обложки Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Grazia France и другие. Украинку обожают мировые кутюрье.

Сейчас Байкова живет в Нью-Йорке, где часто снимается для глянцев. Звезда также занимается благотворительностью, помогает пожилым людям и детям. Алина дружит с голливудским актером Леонардо ДиКаприо. 33-летняя знаменитость встречается с американским бизнесменом Патриком Каролом, который является владельцем компании по недвижимости.

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