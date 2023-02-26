''Как ребенку жить с этим?'' Франковский блогер разозлил украинцев именем для новорожденного сына

Ивано-Франковский блогер-миллионник Дмитрий Варварук, который недавно впервые стал отцом в 24 года, рассекретил имя сына и разозлил подписчиков. Украинцам совсем не понравился выбор молодого отца.

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Варварука упрекнули, что мальчику будет очень тяжело жить с таким именем. Комментарии появились под постом блогера из крестин сына в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Своего первенца он назвал Хайпом. В доказательство этого инфлюэнсер показал свидетельство о рождении, где говорилось: "Варварук Хайп Дмитриевич".

Хайп – это слово из молодежного сленга, означающее популярность, ажиотаж. Его используют, когда хотят указать на острую тему или человека, которого в данный момент обсуждают.

Варварук признался, что имя не понравилось его избраннице, но еще до рождения малыша супруги договорились, что сына назовет отец. Варварук не скрывает, что негативная реакция людей его радует и хвастается обсуждениями своего поступка в сети.

"Вы думали, что я шучу? Можете увидеть сами: в свидетельстве написано Варварук Хайп Дмитриевич, а значит и в паспорте так будет. Хотя называть мы его будем по-другому", – написал блогер.

Аудитория бурно отреагировала на его решение. Подписчикам не понравилось имя, и они раскритиковали родителей за эгоизм. Некоторые из них надеются, что таким образом звезды соцсетей пошутили.

"Можно было собаку завести. Для этого необязательно было рожать ребенка", "Деградация", "И зачем такое делать? О будущем ребенке не думаешь, только о своем "я", "Это уж слишком", "Как ребенку жить с этим именем?" "Это жесть", – написали в комментариях.

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