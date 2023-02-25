Предательница Анна Асти поиздевалась над украинским языком, назвав три ''смешных'' слова оккупантам. Видео

Певица Анна Асти (настоящее имя – Анна Дзюба), родившаяся в Черкасской области и большую часть своей жизни прожившая в Украине, уже несколько лет выступает в террористической России. Артистка замалчивает войну в родной стране и поддерживает режим кремлевского диктатора. После своих жалоб о том, что она лишилась бизнеса в РФ из-за паспорта Украины, путинистка решила "отыграться" на украинском языке.

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Дзюба разместила в TikTok новое видео, сыграв в "Угадай слово" с россиянами, которые поддерживают геноцид нашей нации. В ролике Анна назвала украинский язык "родным" и произнесла с отчетливым русским акцентом смешные, по ее мнению, слова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Всем привет, друзья, с вами Анна Асти и я хочу, чтобы вы угадали несколько слов на моем родном украинском языке. Ну что, готовы? Первое – "парасолька". Это зонтик. Второе слово – "ліхтарик". Знаете что это? Фонарик. И третье, одно из самых смешных слов, которое я недавно услышала от своего товарища – это слово "підозра". Есть идеи? Подозрение. Вот так", – выдала Асти с радостным выражением лица.

Девушка продемонстрировала, что она совсем забыла украинский язык, так как слово "подозрение" для нее является чем-то необычным. Юзеры не смогли сдержать свой гнев, оставив комментарии под ее видео, которое разлетелось в сети.

"Господь всемогущий, мы еще и из одного города", "Пусть еще добавит к своему словарному запасу словосочетание "тупая п*зд*", "А говорили нет химоружия... Вот еще одна жертва", "Надеюсь, она получит свое подозрение", "Ого, даже Лорак таким не занималась", "Говорящий унитаз", "Россияне воруют из украинских домов унитазы, чтобы изготовить из них зубы для Анни Асти", "Какая же она мерзкая", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал, Олег Газманов пожаловался на то, что "несправедливые" европейские санкции отобрали у него две квартиры – в Италии и Латвии. Россиянину не разрешают их продать и сдавать в аренду, но он вынужден платить за коммунальные услуги. Подробнее – в нашем материале.

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