Как пройдет девятый выпуск "Голос країни-11": неожиданное признание Мейхер и хит Lady Gaga

В воскресенье, 21 марта, на канале "1+1" покажут девятый эпизод популярного вокального шоу "Голос країни". Так, звездная участница Надежда Мейхер обещает удивить публику неожиданным заявлением, а также объявит об объединении участников в дуэт.

Откроют второй эфир "вокальных боев" участники из команды Тины Кароль. Денис Потреваев и Евгения Фролова продемонстрируют чувственное исполнение хита "Не болей". OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных моментах.

Следующими покорять украинскую сцену будут участники из команды Олега Винника. Ирина Шабан и Андрей Кудинов исполнят песню Lady Gaga и Bradley Cooper под названием "Shallow".

А вот непредсказуемые NIKITA LOMAKIN и Сауле Жумабекова удивят зрителей и звездных судей популярной композицией исполнителя The Weeknd "Earned It".

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