Как пройдет девятый выпуск "Голос країни-11": неожиданное признание Мейхер и хит Lady Gaga
В воскресенье, 21 марта, на канале "1+1" покажут девятый эпизод популярного вокального шоу "Голос країни". Так, звездная участница Надежда Мейхер обещает удивить публику неожиданным заявлением, а также объявит об объединении участников в дуэт.
Откроют второй эфир "вокальных боев" участники из команды Тины Кароль. Денис Потреваев и Евгения Фролова продемонстрируют чувственное исполнение хита "Не болей". OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных моментах.
Следующими покорять украинскую сцену будут участники из команды Олега Винника. Ирина Шабан и Андрей Кудинов исполнят песню Lady Gaga и Bradley Cooper под названием "Shallow".
А вот непредсказуемые NIKITA LOMAKIN и Сауле Жумабекова удивят зрителей и звездных судей популярной композицией исполнителя The Weeknd "Earned It".
Как сообщал OBOZREVATEL:
участники "Голосу країни-11" довели Кароль до слез своим выступлением. Они исполнили ее песню под названием "Найти своих". Артистке настолько понравилась новая интерпретация композиции, что она не смогла сдержать слез.
Мила Нитич спела легендарный хит Майкла Джексона на "Голосі країни-11". Вместе с Викторией Брехар она продемонстрировала эффектное исполнение песни "Thriller" Michael Jackson.
Как прошел восьмой выпуск "Голос країни-11". На сцене прозвучал хит Валерия Меладзе "Салют, Вера", а Мила Нитич спела песню Майкла Джексона.