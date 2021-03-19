Как пройдет девятый выпуск "Голос країни-11": неожиданное признание Мейхер и хит Lady Gaga

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Надежда Мейхер и Юлия Тимочко на 'Голосі країни'

В воскресенье, 21 марта, на канале "1+1" покажут девятый эпизод популярного вокального шоу "Голос країни". Так, звездная участница Надежда Мейхер обещает удивить публику неожиданным заявлением, а также объявит об объединении участников в дуэт.

Откроют второй эфир "вокальных боев" участники из команды Тины Кароль. Денис Потреваев и Евгения Фролова продемонстрируют чувственное исполнение хита "Не болей". OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных моментах.

Денис Потреваеев и Евгения Фролова на "Голосі"

Следующими покорять украинскую сцену будут участники из команды Олега Винника. Ирина Шабан и Андрей Кудинов исполнят песню Lady Gaga и Bradley Cooper под названием "Shallow".

Андрей Кудинов и Ирина Шабан на "Голосі".

А вот непредсказуемые NIKITA LOMAKIN и Сауле Жумабекова удивят зрителей и звездных судей популярной композицией исполнителя The Weeknd "Earned It".

Никита Ломакин и Сауле Жумабекова на "Голосі"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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