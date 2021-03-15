Мила Нитич спела легендарный хит Майкла Джексона на "Голосі країни-11". Видео

Украинская певица Мила Нитич, которая пришла покорять сцену "Голоса країни-11", вместе с Викторией Брехар продемонстрировала эффектное выступление.

Так, участницы вокального шоу исполнили песню "Thriller" Michael Jackson. Звездные судьи оценили невероятный номер, заявив, что это было восхитительно и очень профессионально (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Напомним, что Мила Нитич пришла на проект, чтобы заново покорять украинскую сцену и завоевывать любовь зрителей. На "слепых прослушиваниях" она исполнила композицию "Look What I Found" певицы Lady Gaga. Ей удалось развернуть кресла всех судей шоу, но в результате она выбрала команду Тины Кароль. В восьмом выпуске звездная наставница сделала выбор в ее пользу, а Виктория Брехар перешла в команду к MONATIK.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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