Мила Нитич спела легендарный хит Майкла Джексона на "Голосі країни-11". Видео
Украинская певица Мила Нитич, которая пришла покорять сцену "Голоса країни-11", вместе с Викторией Брехар продемонстрировала эффектное выступление.
Так, участницы вокального шоу исполнили песню "Thriller" Michael Jackson. Звездные судьи оценили невероятный номер, заявив, что это было восхитительно и очень профессионально (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Напомним, что Мила Нитич пришла на проект, чтобы заново покорять украинскую сцену и завоевывать любовь зрителей. На "слепых прослушиваниях" она исполнила композицию "Look What I Found" певицы Lady Gaga. Ей удалось развернуть кресла всех судей шоу, но в результате она выбрала команду Тины Кароль. В восьмом выпуске звездная наставница сделала выбор в ее пользу, а Виктория Брехар перешла в команду к MONATIK.
Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Винник спел с участницей "Голосу країни-11" свою легендарную песню "Нино". Ярине Малышняк досталось предпоследнее место в команде звездного тренера. Она вышла на сцену "Голосу" в последнем эфире "слепых прослушиваний".
Участница из Казахстана Диляра Дидаркизы растрогала судей своим выступлением. Она преодолела более 4 тысяч километров ради украинского проекта, о котором мечтала много лет.
Ранее на проекте выступила легендарная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением, исполнив еврейскую песню "Чирибим-чирибом".
Также на шоу выступил 65-летний Владимир Каверин – моряк, который пел украинские песни в разных уголках земного шара.