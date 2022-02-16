Изменение пола и небритые подмышки: как приобретают популярность дочери популярных звездных мамочек

Мировые звезды воспитывают детей по-разному: кто-то прячет их от папарацци и запрещает заводить соцсети, а некоторые наоборот берут с собой на светские мероприятия и продюсируют карьеру потомков. Дочерям звездных мам повезло, поскольку у них есть возможность поучиться и даже превзойти успех знаменитостей.

Брюс Уиллис и Деми Мур брали сниматься во второстепенных ролях свою старшую дочь, а Ума Турман скрывала наследницу от глаз поклонников. OBOZREVATEL рассказывает, как дочери селебрити становились успешными и стали популярными.

Дочь Мадонны – Леон Лурдес

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25-летняя модель Леон Лурдес является дочерью известной певицы Мадонны. Девушка с 14 лет работала костюмером своей мамы. У дочки исполнительницы характер бунтарки, поскольку в 16 лет она влюбилась во взрослого мужчину, начала курить и не приходила домой ночевать. Мадонна не общалась с дочкой, но потом их отношения наладились.

Лурдес любит появляться в эпатажных нарядах, как и ее мама. Она поддерживает движение боди-позитива и призывает любить свое тело таким, каким его создала природа. Сейчас на светских раутах, в клубах и на прогулках Леон каждый раз с новым парнем. Лурдес знает, как привлечь внимание публики к себе: то публикует обнаженные фото, то придумывает очередной роман.

Дочь Анджелины Джоли – Шайло Джоли-Питт

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта стала известной. На каждом выходе семьи в свет Шайло Джоли Питт одевалась в мужские вещи и носила короткую стрижку. В 2010 году Анджелина заявила, что ее 4-летняя дочь хочет быть мальчиком, поэтому им пришлось постричь волосы. Шайло считала, что она одна из братьев семейства Джоли-Питт. Позже она начала прием гормонов и требовала называть себя Джоном.

В начале 2020 года Шайло заметили в супермаркете с отросшими волосами и шортах-бермудах, которые носят девочки. Джоли-Питт на светских выходах начала появляться в платьях и фанаты поняли, что она передумала становиться трансгендером. Теперь 15-летней красотке прочат успешную модельную или актерскую карьеру, поскольку Шайло взяла от звездных родителей лучшие черты.

Дочь Моники Беллучи – Дева Кассель

Дочь Моники Беллучи – Дева Кассель, невероятно похожая на свою маму. У девочки такие же густые темные волосы, выразительные глаза и фарфоровая кожа. 17-летняя юная звезда делает незаурядные успехи в моделинге, она уже успела сняться для мировых глянцев с мамой и наедине.

На Instagram-странице Кассель более полумиллиона подписчиков, потому что блогер умеет подогреть интерес поклонников. Она демонстрирует закулисье модельного мира, публикует соблазнительные снимки в латексных костюмах, изысканных платьях и белье. На фотографиях можно увидеть идеальные формы девушки.

Дочь Деми Мур – Румер Уиллис

Старшая дочь Деми Мур – Румер Уиллис, также хочет построить успешную карьеру в кинематографе. Но ее имя постоянно ассоциировалось с родителями, которые являются звездами в кино. Успех Мур и Брюса Уиллиса мало кому удастся превзойти. Наследница сыграла в около двадцати фильмах, но ее актерскую игру часто критикуют.

Чтобы избавиться от клише звездной дочери, Румер сменила имидж, покрасила волосы в рыжий и отрезала челку, чтобы быть менее похожей на мать. 33-летняя актриса также активно ведет соцсети, ее лента Instagram переполнена обнаженными фотографиями в белье и без. Фигурой дочь тоже удалась в маму.

Дочь Умы Турман – Майя Хоук

Актриса Ума Турман всегда оберегала своих детей от лишнего внимания общества. Однако старшая дочь Майя Хоук тоже решила стать популярной. 23-летняя молодая звезда не обделена талантами.

Девушка уже попробовала себя как модель и теперь строит актерскую карьеру. На ее счету 15 ролей в кинолентах. На странице Майи в Instagram 3,5 миллиона подписчиков, а это вдвое больше, чем у ее мамы. В соцсетях Хоук показывает бэкстейдж съемок и свою повседневную жизнь.

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