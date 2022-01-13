Лобода, Собчак, Бекхэм и другие. 7 знаменитостей, которые воспитывают детей кнутом

Украинская певица Ирина Федишин рассказала, что воспитывает ремнем своих сыновей. В сети звезду раскритиковали за насилие, и сама исполнительница осуждает такой способ коммуникации с детьми.

Однако некоторые голливудские знаменитости также используют жестокие методы наказания для своих потомков. OBOZREVATEL рассказывает о самых строгих методах воспитания детей, которыми поделились селебрити.

Эштон Катчер и Мила Кунис

Видео дня

Актеры Эштон Катчер и Мила Кунис, хотя и зарабатывают миллионы, но не ведут роскошный образ жизни. А все потому, что не хотят вырастить своих детей "мажорами". Они не дарят им ценные подарки, не возят на элитных автомобилях и не одевают в дорогую одежду. Звезды желают, чтобы дочь и сын были обычными людьми.

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода в интервью "Экзамен" рассказала, что запрещает старшей дочери заводить соцсети и смотреть TikTok. Несмотря на то, что старшая Евангелина просит смартфон – исполнительница предпочитает прививать ей любовь к книгам. Лобода садится с ней просматривать Youtube и TikTok. Кроме этого звезда не позволяет есть детям шоколад.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц

Супруги актеров Сара Мишель Геллар и Фредди Принц в интервью заявили, что в строгости воспитывают своих детей. Родители кричат на них и требуют дисциплины. В результате их 12-летняя Шарлотт и 9-летний Рокки знают, что нельзя нарушать правила, установленные в доме.

Анна Седокова

Певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Она ограничивает время с гаджетом старших дочерей и младшего отпрыска. Звезда запрещает заводить публичные аккаунты в соцсетях. Хотя многодетная мама сама активно ведет Instagram и там показывает малышей.

Виктория и Дэвид Бекхэмы

Дизайнер Виктория Бекхэм и ее муж Дэвид воспитывают трех сыновей и одну дочь. Семья в строгости растила детей. В 2015 году Виктория дала интервью и рассказала, что стремится воспитать вежливых и целеустремленных личностей. Из-за строгих правил в доме и дисциплины звездные дети обладают изысканными манерами.

Ксения Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак запрещает родным приносить сыну подарки и сладости без повода. Звезда считает, что ребенок будет любить бабушку или подругу за гостинцы. Платон не ест конфет и сладкого, а потребляет только натуральный сахар из фруктов.

Кэндис Камерон Буре

Актриса Кэндис Камерон Буре воспитывает троих детей и говорит, что они характеризуют ее как очень строгую мамочку. Она установила правила и не пускает детей в гости к незнакомым друзьям. Хотя дети уже достаточно взрослые, однако артистка постоянно контролирует их местонахождение вне дома.

Ранее OBOZREVATEL показывал: