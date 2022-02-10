Рекорды Гиннеса, поразительные преобразования и безумная популярность: история успеха Адель. Фото

Самая известная британская певица Адель является обладательницей десятков престижных наград. У исполнительницы только 15 статуэток "Грэмми". В 2022 году звезда уже успела стать триумфатором премии "Brit Awards", ей удалось победить в трех номинациях.

Певица начала свой творческий путь в 2008 году, с тех пор ее синглы звучат по всему миру. OBOZREVATEL рассказывает о главных достижениях Адель в течение карьеры.

В 2007 году Адель отправилась в свое первое турне и уже в 2008 выпустила дебютный альбом "19". Сборка из 12 композиций разошлась тиражом более 10 миллионов копий. 19-летняя певица получила награду "Brit Awards" и сломала стереотип, что все звезды должны быть стройными в соответствии со стандартами красоты того времени.

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На 51-й церемонии "Грэмми" в 2009 году Адель получила награды в номинациях "Лучший новый исполнитель" и "Лучшее женское вокальное поп-исполнение".

В 2010 году за лучшее поп-исполнение певица получила "Грэмми". Престижная награда среди вокалистов Адель досталась за сингл "Hometown Glory". На светских мероприятиях она всегда появлялась в длинных изысканных платьях.

В 2011 году у певицы появилась знаменитая объемная прическа, которая стала визитной карточкой. Адель выпустила свой второй альбом "21". В этом году ее наградили двумя статуэтками "Грэмми".

В 2012 году Адель завоевала множество наград, этот год считается пиком успеха певицы. Она получила шесть премий "Грэмми", две премии "Brit Awards" и три награды American Music Awards. Альбом "21" стал четвертым наиболее продаваемым альбомом всех времен в Великобритании. Имидж знаменитости также изменился, она начала красить губы в красный, широкие стрелки и клеить объемные накладные ресницы.

В 2013 году песня "Skyfall" стала темой бондианы "007: Координаты "Скайфолл"". Сингл получил премии "Оскар", "Грэмми", а также "Золотой глобус" в номинации лучшая оригинальная песня.

Адель занесена в Книгу рекордов Гиннеса трижды. Ее альбом возглавлял британский чарт 11 недель подряд, исполнительница является единственной артисткой, два альбома и два сингла которой одновременно попали в пятерку хит-парада. В 2014 году за заслуги в развитии культуры и искусства Адель была удостоена ордена Британской империи.

Третий студийный альбом певицы "25" вышел 20 ноября 2015 года. Адель стала самой продаваемой исполнительницей в мире благодаря синглу "Hello" и новому альбому.

В 2016 году Адель победила в четырех номинациях "Brit Awards", а также получила специальную награду за мировой успех. Уже тогда 26-летнюю звезду знали по всему миру. Она ездила по континентам и собирала миллионы поклонников на стадионах.

В 2017 году Адель на премии "Грэмми" завоевала пять статуэток. В ее коллекции стало 15 наград. Звезда стала первой артисткой, которая смогла выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды.

После того, как звезда получила невероятную славу, с каждым годом она все больше внимания уделяла внешности. На смену яркому образу пришел сдержанный и элегантный макияж, волосы стали светлее, а прическа короче. В 2018 году Адель разошлась с отцом своего сына после двух лет брака.

Следующий шаг – певица объявила, что завершает певческую карьеру, а фанаты организовывали целые флешмобы с призывом вернуть кумира на сцену. Пауза продолжалась до 2020 года. В это время она работала над собой и потеряла 45 килограммов.

Адель ошеломила фанатов новым телом. Все лишние килограммы звезде удалось потерять с помощью диеты Sirtfood и спорта. В основе питания растительные белки, которые участвуют в метаболизме и клеточных процессах. Их называют сиртуины, они активируют гены, связанные с переработкой жиров.

В 2021 году Адель выпустила четвертый альбом "30". Сборка снова стала наиболее продаваемая и разошлась тиражом более 600 тысяч копий всего за шесть недель. Певица в 2022 году получила главный приз британской музыкальной премии "Brit Awards". Ее первая за пять лет композиция "Easy on Me" стала песней года. Кроме того, исполнительница получила награду в номинации "Артист года" и "Лучший альбом".

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