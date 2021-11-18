40 сигарет в день: принц Гарри, Адель другие знаменитые курильщики, которые смогли бросить

18 ноября в мире отмечают День борьбы с курением. По данным ВОЗ от этой пагубной привычки зависимы более миллиарда человек в мире, среди них известные актеры, певцы и даже королевские особы.

Но некоторым удалось побороть никотиновую зависимость. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые бросили курить и поделились своим опытом.

Адель

Популярная певица Адель до беременности выкуривала по 25 сигарет в день. Исполнительница бросила курить ради своего сына. Как передает Female First, звезда боялась, что губительная привычка ее убьет.

Видео дня

У певицы из-за курения также возникали проблемы с голосом, а в 2011 году она была вынуждена прекратить мировое турне из-за кровотечения в горле.

"Мне нравилось курить, но вдруг стало очень страшно, что я заболею и умру от болезни, связанной с курением", – призналась Адель.

Принц Гарри

Принц Гарри в юности также курил сигареты, но бросил перед свадьбой ради своей возлюбленной Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail. К тому же Гарри ограничил алкоголь, начал заниматься регулярными физическими упражнениями и здоровее питаться.

Шэрон Стоун

Актриса Шэрон Стоун в 46 лет пережила инсульт. Пока она проходила реабилитацию в медицинской палате, у нее было много свободного времени, чтобы принять решение бросить. Стоун курила полжизни, но завязала с этим ради своего здоровья.

Эштон Кутчер

Голливудский актер Эштон Кутчер долго сражался с никотиновой зависимостью. Звезда кино рассказал в интервью, что ему помогла книга Аллена Карра "Легкий способ бросить курить". До этого Эштон выкуривал по сорок сигарет в день.

Пенелопа Крус

Актриса Пенелопа Крус поделилась, что увлеклась сигаретами также после съемок в кино, когда ей нужно было курить на камеру. Пенелопа рассказала журналу Telegraph, что завязала с сигаретами, поскольку захотела иметь детей.

Джулия Робертс

Актриса Джулия Робертс не могла забеременеть. Гинекологи посоветовали ей бросить курить. В интервью Опре Уинфри звезда кино признавалась, что без сигарет ей было тяжело. Но уже через год после того, как она начала вести здоровый образ жизни, ей удалось стать мамой. Сейчас звезда воспитывает уже троих детей.

Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон также курила почти 20 лет. Энистон сейчас ежедневно занимается йогой, поскольку это помогает сдерживать тягу к сигаретам. В ее йоге есть упражнения для глубокого дыхания, имитирующие курение. Звезде "Друзей" это помогает снимать стресс.

Ранее OBOZREVATEL писал:

Адель, Билык и Сайрус невероятно изменились после громких разводов. Они начали новую страницу жизни с кардинальных перемен.