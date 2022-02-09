Адель вышла на сцену Brit Awards 2022 в платье украинского бренда. Фото

Британская певица Адель вышла на сцену церемонии награждения Brit Awards 2022 в коротком платье от украинского бренда Marianna Senchina. В бархатном наряде исполнительница забрала три статуэтки – за лучший альбом, песню и звание "артист года".

Всего в арсенале звезды было 3 разных образа, в одном из которых она прошлась по красной дорожке, а в другом – исполнила песню "I Drink Wine". OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядели наряды Адель на одном из самых престижных музыкальных мероприятий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Посреди церемонии артистка переоделась в черное мини-платье с открытыми плечами и длинными рукавами. Ее грудь была подчеркнута соблазнительным декольте, а на ногах красовались черные матовые колготки и элегантные шпильки.

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Дизайнером наряда является Марианна Сенчина, которая родом из городка Бурштын Ивано-Франковской области. Модельер давно переехала в Милан, Италия, где продолжает развивать свой бренд, который полюбился не только Адель, но и певицам Рианне и Дуа Липе.

Кроме образа от дизайнера из Прикарпатья, звезда также продемонстрировала на публике два других вечерних платья. В частности, блестящее зелено-золотое от модного дома Valentino и черное в пол от Armani Prive.

Отметим, что бархатное платье от Marianna Senchina появилось в коллекции трехкратной победительницы Brit Awards 2022 еще два года назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица поделилась фотографиями с близкой подругой, на которых засветила наряд от украинского бренда.

Коротко о звезде:

Адель – 33-летняя популярная певица из Тоттенема (Англия). Свой первый альбом выпустила в 19 лет, а уже через три года стала обладательницей "Грэмми". В 2017 году заняла третье место в списке журнала Forbes "30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет" Замужем и воспитывает одного ребенка.